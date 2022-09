Entertainment Top-5 Videos: कार्तिक आर्यन ने फैन से मुलाकात कर जीता दिल, उर्फी जावेद क्लब में डांस करती दिखीं

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) का एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वे अपने एक फैन से मिलते दिख रहे हैं. लोग एक्टर की विनम्रता के मुरीद हो गए हैं. दूसरी ओर, उर्फी जावेद (Urfi Javed) को एक क्लब में अपने फैंस के साथ झूमते हुए देखा गया. आइए, देखें आज के टॉप 5 वायरल वीडियोज-

कार्तिक का फैन से मुलाकात का वीडियो हो रहा वायरल

कार्तिक आर्यन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पंसद आ रहा है, जिसे स्टार फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. इसमें वे अपने एक फैन से मिलने के लिए वापस मुड़ते दिख रहे हैं. वीडियो में, एक बच्चे को कार्तिक को आवाज लगाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद एक्टर गेट की ओर फैन से मिलने के लिए बढ़ते हैं.



कार्तिक ने युवा फैन के साथ फोटो भी खिंचवाई और उन्हें अपना ऑटोग्राफ भी दिया.



उर्फी जावेद ने फैंस के साथ किया डांस

उर्फी जावेद ने अपने फैंस के साथ पुणे के एक क्लब में खूब मस्ती की, जिसका वीडियो खूब देखा जा रहा है. उन्हें हर रंग की ड्रेस में थिरकते हुए देखा जा सकता है. फैंस भी उनके साथ झूम रहे हैं. क्लब में मौजूद तमाम लोग उनका वीडियो बनाते दिख रहे हैं.

