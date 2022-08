Entertainment Top-5 Videos: प्रियंका चोपड़ा से बिपाशा बसु तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ लॉस एंजिल्स वाले घर में क्वालिटी टाइम बिता रही हैं. प्रियंका इन दिनों अपने बिजी शेड्यूल और कमिटमेंट्स से वक्त निकालकर ज्यादा से ज्यादा समय बेटी के साथ बिता रही हैं.

कुछ घंटे पहले उन्होंने बेटी के साथ फन टाइम का वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो काफी अट्रैक्टिव और लोगों का दिल जीतने वाला है. इस वीडियो में मालती फिल्म ‘दिल्ली 6’ के गाने ‘गेंदा फूल’ पर थिरकती नजर आ रही हैं.

हालांकि इस वीडियो में भी प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती का चेहरा नहीं दिखाया है. वीडियो में देख सकते हैं कि मालती की पीठ कैमरे की तरफ है और बैकग्राउंड में ‘गेंदा फूल’ सॉन्ग चल रहा है. संभवतः प्रियंका ने मालती को पकड़ा हुआ है और उन्हें गाने की बीट पर थिरका रही हैं. बीच में प्रियंका के हंसने की आवाज भी सुनाई देती है.

बिपाशा बसु (Bipasa Basu) इन दिनों प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. उनके पति करण सिंह ग्रोवर भी पापा बनने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. बिपाशा ने कुछ देर पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में बिपाशा अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में वह हरे रंग के आउटफिट में नजर आ रही हैं. वह इसमें बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. इसमें उनका नो मेकअप लुक भी दिख रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि वह एक बेड पर आराम कर रही हैं.

आज हम आपको सोशल मीडिया स्टार संयम शर्मा (Sanyam Sharma) के बारे में बताने जा रहे हैं. अगर कोई जानता है कि सिर्फ एक रील गिराकर इंस्टाग्राम पर लहरें कैसे पैदा की जाती हैं, तो वह संयम शर्मा हैं. मेरठ के रहने वाले संयम शर्मा एक प्रभावशाली डिजिटल निर्माता बनकर उभरे हैं. इंस्टाग्रान पर रील्स कैसे पैदा की जाती हैं, कोई संजय से पूछे.

@kkundrra and @itsmetejasswi please have mercy on me this content is making my heart palpitate with joy #TejRan https://t.co/97NRt68TMN

— LaVida (@Dams_Diegoo) August 27, 2022