Entertainment Top-5 Videos: शाहिद कपूर से कपिल शर्मा तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और मीरा राजपूत (Mira Rajput) के लिए बुधवार का दिन बेहद खास था. मीरा के मम्मी-पापा यानी शाहिद के सास-ससुर की 40वीं शादी की सालगिरह दिल्ली में मनाई गई. इस मौके पर शाहिद और मीरा ने ब्रूनो मार्स के गाने ‘मैरी यू’ (Marry You) पर जमकर ठुमके लगाते हुए फंक्शन में चार चांद लगा दिया.

मीरा ने इंस्टाग्राम पर फैमिली फंक्शन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें येलो कलर के अनाकरली सूट पहने शाहिद के साथ डांस करती नजर आ रही हैं.

मीरा राजपूत के शेयर किए गए इस वीडियो में शाहिद के साथ जमकर डांस करते नजर आ रही हैं. ‘मैरी यू’ गाने पर थिरकते हुए शाहिद और मीरा की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

