Entertainment Top-5 Videos: शहनाज गिल से करण जौहर तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाने में सफल साबित हुई हैं. फैंस उन पर खूब प्यार बरसाते हैं. इसी बीच शहनाज गिल का एक वीडियो सामने आया है, जिसे उनके चाहने वाले काफी पसंद कर रहे हैं. इस मजेदार वीडियो में अभिनेत्री को कई सवालों के जवाब देते हुए देखा जा सकता है.

इस वीडियो को शहनाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है. वीडियो में शहनाज गिल इस बार में बात करती हैं कि अब तक उन्होंने क्या हासिल किया है? शहनाज ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बात करने से मना करते हुए कहा कि वह केवल अपने आज पर बात करना चाहती है.

उन्होंने कहा, ‘मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, यह सब मुझे मेरे भाग्य की वजह से मिल रहा है. मेरे पास शोहरत और नाम दोनों हैं. मैं अपने संघर्षों के दिनों पर बात करके जीवन में सफलता नहीं पा सकती हूं.’

करण जौहर (Karan Johar) का सेलीब्र‍िटी टॉक शो ‘कॉफी व‍िद करण’ (Koffee With Karan 7) नए सीजन के साथ तैयार है. 7 जुलाई से ये शो ओटीटी पर स्‍ट्रीम होने वाला है. इस बार इस शो पर कई फ्रेश जोड़‍ियां नजर आने वाली हैं. कॉफी व‍िद करण के 7वें सीजन में सबसे पहली जोड़ी रणवीर स‍िंह (Ranveer Singh) और आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt) की नजर आने वाली है. फिल्‍म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ (Rocky Aur Rani ki Prem Kahani)में नजर आने वाली ये जोड़ी इस काउच पर भी काफी मस्‍ती करते हुए नजर आने वाली है. इस शो के पहले एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, ज‍िसमें आलि‍या और रणवीर काफी मस्‍ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

डॉक्टर अरोड़ाः गुप्त रोग विशेषज्ञ, गुप्त रोग से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज करने आ रहे हैं. वेब सीरीज का ट्रेलर (Dr Arora: Gupt Rog Visheshagya Trailer) आखिरकार रिलीज हो गया है, जिसके जरिए सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है. सीरीज का ट्रेलर काफी मजेदार भी है. वेब सीरीज में कुमुद मिश्रा (Kumud Mishra) लीड रोल में नजर आएंगे. सोनी लिव की नई वेब सीरीज में कुमुद मिश्रा गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरोड़ा की भूमिका में नजर आने वाले हैं.

बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान (Salman Khan) के चाहने वालों की कमी नहीं, और इसलिए उनके हमशक्लों (Doppelganger) की भी कमी नहीं है. देशभर में न जाने सलमान खान को कॉपी करने वाले कितने लोग होंगे, लेकिन उनमें से एक हैं आजम अंसारी (Azam Ansari). आजम सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और इसलिए उन्होंने अपने आपको पूरी तरह से भाईजान की ढाल लिया है.

#Loki Tom Hiddleston on set of Loki season 2 today in London pic.twitter.com/UzeyoBvSjT

— Veronika Korovay (@DayaVeronika) July 5, 2022