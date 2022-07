Entertainment Top-5 Videos: सोनम कपूर से संजय दत्त तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: सोनम कपूर (Sonam Kapoor) जल्द ही मां बनने वाली हैं. वह इन दिनों पति आनंद आहूजा (Anand Ahuja) के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सोनम एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में झूमती और गाती नजर आ रही हैं. सोनम पति आनंद आहूजा के साथ हाइड पार्क में ब्रिटिश समर टाइम म्यूजिकल फेस्टिवल में शिरकत करने लंदन पहुंचीं.

उनके दोस्त इमरान अहमद ने इंस्टाग्राम पर सोनम और आनंद का एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया है. सोनम की दोस्त ने कई फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं. यहां दोनों म्यूजिकल कॉन्सर्ट में लोगों के साथ गाते हुए नजर आ रहे हैं. सोनम आनंद का हाथ थामे संगीत का लुत्फ उठा रही हैं.

View this post on Instagram

सोनम कपूर ने इंग्लिश सिंगर एडेल के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शिरकत की. जहां वह सिंगर के साथ गुनगुनाती नजर आ रही हैं. सोनम ब्लैक कलर का आउटफिट और चश्मा पहने नजर आईं.

संजय दत्त (Sanjay Dutt) अपनी अगली फिल्म ‘शमशेरा’ (Shamshera) में विलेन की भूमिका निभाते नजर आएंगे. अब फिल्म से जुड़ा एक नया बीटीएस वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वे फिल्म में अपने किरदार के लिए खतरनाक रूप में बदले. वे फिल्म में क्रूर जनरल शुद्ध सिंह की भूमिका निभाते दिखेंगे, जिसमें रणबीर कपूर और वाणी कपूर अहम भूमिकाओं में हैं.

#TB – Short Clip : When Raees (@iamsrk) meets & hugs to Sultan bhai (@BeingSalmanKhan) on sets of @SultanTheMovie pic.twitter.com/di7qSHNUWp

— ♡♔SRKCFC♔♡™ (@SRKCHENNAIFC) July 20, 2016