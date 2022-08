Entertainment Top-5 Videos: सुष्मिता सेन से अमीषा पटेल तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) बिजनेसमैन ललित मोदी (Lalit Modi) के साथ अपने रिश्ते को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. एक ओर जहां ललित मोदी खुलेआम एक्ट्रेस को लेकर अपने प्यार का इजहार करते दिखे, वहीं दूसरी ओर सुष्मिता सेन ने अब तक मामले पर चुप्पी साध रखी है. हालांकि, कई बार अभिनेत्री ने अपने पोस्ट के जरिए इशारों-इशारों में अपने दिल की बात रखी, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ललित मोदी को डेट करने की खबरों पर ना तो हामी भरी है और ना ही इनकार किया है.

इस बीच एक बार फिर सुष्मिता सेन (Rohman Shawl) को अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ पार्टी करते देखा गया. दरअसल, इस सोमवार अभिनेत्री की मां शुभ्रा सेन का बर्थडे था. अभिनेत्री ने अपने परिवार के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया.

इस फैमिली पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें अभिनेत्री के साथ उनकी मां, बेटियां और एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल नजर आ रहे हैं. सुष्मिता की बेटियों के साथ रोहमन की अच्छी बॉन्डिंग है और ये इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है.

