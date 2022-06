Entertainment Top-5 Videos: वरुण धवन से कपिल शर्मा तक, देखिए वायरल हो रहे ये वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: वरुण धवन और कियारा आडवाणी (Varun Dhawan-Kiara Advani) स्टारर फिल्म ‘जुग जुग जियो’ (JugJugg Jeeyo) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को तो फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा है, साथ ही फिल्म का एक गाना ‘नच पंजाबन’ (Naach punjabaan) तो लोगों की जुबां पर चढ़ गया है. इस गाने के रूप में लोगों को यहां-वहां, पार्टियों आदि में जमकर थिरकने का जरिया मिल गया है. गाने पर तमाम सितारों समेत फैंस भी वीडियोज बनाते देखे जा रहे हैं.

इस बीच वरुण धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर अपनी फैन के साथ इसी गाने पर सिग्नेचर स्टेप करते नजर आ रहे हैं.

वरुण धवन की फीमेल फैन जेन (Jane) ने पेरिस से एक्टर के साथ का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस क्लिप में दोनों एफिल टावर (Eiffel Tower) के सामने ‘नच पंजाबन’ गाने का सिग्नेचर स्टेप करते नजर आ रहे हैं. एक्टर की फीमेल फैन को पिंक कलर के स्वेटर में फुल एनर्जी के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करते देखा जा सकता है, तो वहीं वरुण धवन ब्लैक लैदर जैकेट में हुक स्टेप्स करते हुए स्वैग बिखेरते नजर आए. जेन के इस वीड‍ियो को वरुण ने भी री-शेयर किया है.

