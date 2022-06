Entertainment Top-5 Videos: प्रियंका चोपड़ा से सारा अली खान तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो समय की नब्ज पकड़ना जानती हैं. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग की धाक जमाने के बाद उन्होंने बिजनेस भी शुरू कर दिया है. एक्ट्रेस ने पिछले साल ही न्यूयॉर्क में ‘सोना’ नामक रेस्टोरेंट खोला है. अब इसी ब्रांड को आगे बढ़ाते हुए ‘सोना होम’ नामक नया वेंचर होमवेयर लाइन (Homeware Line) शुरू किया है. एक्ट्रेस ने अपने इस नए वेंचर की झलक सोशल मीडिया पर दिखाते हुए इमोशनल हो गईं.

दरअसल, प्रियंका चोपड़ा ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ‘सोना होम’ की जानकारी देते हुए एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में एक्ट्रेस ‘सोना होम’ के को-फाउंडर मनीष गोयल के साथ होमवेयर लाइन की चीजों को दिखाते हुए नजर आ रही हैं.

अपने नए वेंचर के बारे में बात करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि इंडिया में हमारा कल्चर फैमिली को लेकर है, कम्युनिटी है, लोगों को साथ लाना है और यही मेरे लिए सोना होम का मकसद है.

सारा अली खान (Sara Ali Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियोज भी खूब वायरल होते रहते हैं. हाल ही में अपने हॉट पैंट को लेकर ट्रोल हुईं सारा एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं. इस बार वह अपने कपड़ों या स्टाइल को लेकर नहीं, बल्कि कैरी बैग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं. दरअसल, बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटी पैपराजी विरल भयानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस, पर्पल टीशर्ट, ऑरेंज शॉर्ट्स, मैचिंग स्लीपर्स और कस्टमाइज्ड बैग लिए जिम पहुंचती देखी जा रही हैं. उन्होंने आंखों में चश्मा लगाया है और बालों को खोलकर हाथ में बोतल ले रखी है.

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी (Neelam giri) पिछले दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ (Dinesh lal yadav nirahua) के चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डटी हुई थीं. अब वहां से चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो अपने घर लौट चुकी हैं और फिर से एक बार उन्होंने अपना रील वीडियो बनाना शुरू कर दिया है. ऐसे में चुनाव प्रचार करके घर लौटी एक्ट्रेस ने समर सिंह के ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग (Trending Bhojpuri Song) ‘सइयां दावतारे’ (Saiya davatare) पर अपनी कमर लचकाई है.

Saath milkar Salman aur Kriti ne bikhera stage par magic. Are you ready to watch them on IIFA?

Dekhiye #IIFAAwards on 25th June, raat 8 baje aur #GreenCarpet shaam 6 baje, only on #ColorsTV.@BeingSalmanKhan @kritisanon pic.twitter.com/Yj0IsXJf8O

— ColorsTV (@ColorsTV) June 22, 2022