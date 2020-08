वायरल सच: क्या CBI पूछताछ में सहयोग न करने पर रिया को IPS नुपुर शर्मा ने मारा थप्पड़?

BIG BREAKINGRHEA GOT SLAPPED BY CBI FROM NOTCO OPERATING.. MOST AWAITED&@BeingSalmanKhan has been Fired from Big Boss 2020 as per most credible sources. #RheaDualFaceExposed#RheaDualFaceExposed pic.twitter.com/LIEbpb6XHN — AJ4'SSR (@AJ_luv_Dev1) August 28, 2020

बीते दो दिनों से ट्विटर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) हैशटैग से सबसे ज्यादा यह खबर चलाई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई एन्कॉयरी (CBI in SSR case) के दौरान उन्हें थप्पड़ खाना पड़ा है. सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि केस के पूछताछ में सहयोग ना करने के दौरान आईपीएस अधिकारी नुपुर शर्मा ने रिया को थप्पड़ जड़ा है. हालांकि इस खबर के स्रोत के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया जा रहा है. बल्कि कथ‌ित सोशल मीडिया सुशांत के फैन्स इस बात को शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.बहुत रिसर्च करने पर पता चला कि कुछ लोगों ने एक निजी समाचार चैनल का हवाला देकर यह खबर सोशल मीडिया में फैलानी शुरू किए थे. कुछ ही समय में यह खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गई. बहुत से लोगों ने इसमें रिया चक्रवर्ती के साथ एक आईपीएस अधिकारी की वर्दी वाली महिला अधिकारी की फोटो शेयर कर रहे हैं.हालांकि इस खबर की सच्चाई ये है कि यह महज सोशल मी‌डिया अफवाह है. अब तक रिया की पूछताछ को लेकर किसी सीबीआई अधिकारी ने रिया को थप्पड़ लगाने जैसा कोई बयान या पूछताछ में सहयोग ना करने की से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है. मामले के दूसरी पक्ष रिया चक्रवर्ती ने भी अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि पूछताछ के दौरान के साथ कोई ऐसी घटना घटी है. हाल ही दिए गए हुए उनके टीवी इंटरव्यूज में कहा कि कोई भी जांच आसान या बहुत अच्छी नहीं होती. उन्हें काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है.उल्लेखनीय है कि भिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी रिया चक्रवर्ती मामले में सीबीआई पूछताछ के लिए लगातार दूसरे दिन शनिवार को यहां डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचीं. सीबीआई की जांच टीम डीआरडीओ के अतिथि गृह में ठहरी हुई है जहां चक्रवर्ती को लेकर एक वाहन दोपहर करीब डेढ़ बजे पहुंचा. उनके साथ पुलिस के वाहन भी थे.इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि आज दिन में सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से चक्रवर्ती को सुरक्षा प्रदान करने को कहा, पुलिस उसी का पालन कर रही है. सीबीआई की टीम सुशांत के साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रसोइया नीरज सिंह, घरेलू सहायक केशव, मैनेजर सैमुअल मिरांडा और अकाउंटेंट रजत मेवाती से शनिवार सुबह से ही पूछताछ कर रही है.जांच एजेंसी की टीम ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ की थी. इसके बाद अभिनेत्री पुलिस के सुरक्षा घेरे में अपने घर पहुंची थीं क्योंकि वहां बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे.