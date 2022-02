लता मंगेशकर की सेहत के लिए फैंस कर रहे हैं दुआ, ट्विटर पर लोग बोले- Get Well Soon

भारत रत्न और विश्व की महान गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Health Update) की सेहत एक फिर से खराब हो गई हैं. वेंटिलेटर से करीब 6-7 दिन से हटाने के बाद एक बार फिर से उन्हें डॉक्टर्स ने आज वेंटिलेटर पर शिफ्ट (Lata Mangeshkar again shifted on ventilator) कर दिया है. 92 साल की लता मंगेश्कर को पिछले महीने 8 जनवरी को कोरोना और निमोनिया होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पिछले 27 दिनों से उनका इलाज चल रहा है. लती दी की तबीयत नासाज होने की खबर आने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं. ट्विटर पर #LataMangeshkar ट्रेंड कर रहा है.

शुरू हुआ दुआओं का सिलसिला

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Health Update) की सेहत बिगड़ने को लेकर जैसे ही अपडेट सामने आया. क्या आम और क्या खास सभी उनके अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के दिग्गज डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है. इससे पहले दिग्गज सिंगर को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

लता मंगेशकर की तबीयत नाजुक

ANI के एक ट्वीट के मुताबिक, ‘दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है, उनकी हालत नाजुक है. वह वेंटिलेटर पर है. वह अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी.’

फैंस लगातार उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं. लोग GetWellSoon लिखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह जल्द अच्छी होकर घर वापस लौट जाए.

