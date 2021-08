फरहान अख्तर ने पुरुषों की जगह महिला हॉकी टीम को दे दी बधाई, फिर लोगों ने किया ट्रोल

मुंबई: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया. जर्मनी के खिलाफ 5-4 से जीत दर्ज कर ब्रोंज मेडल अपने नाम किया. 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम की इस कामयाबी पर देश भर खुशी की लहर दौड़ गई. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर सोशल मीडिया पर टीम के लिए बधाईयों का तांता लग गया. कई सेलेब्स ने भी खुशी जताते हुए टीम इंडिया को बधाई दी, इसी कड़ी में फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने भी ट्वीट किया, लेकिन हड़बड़ी में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि फरहान का ट्वीट वायरल होने लगा.

फरहान अख्तर ने पुरुष हॉकी टीम की बजाए महिला हॉकी टीम को जीत की बधाई दे डाली. फरहान ने लिखा ‘गो गर्ल्स !!! टीम इंडिया पर गर्व है इन्होंने जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट दिखाया और चौथा मेडल अपने नाम किया..सुपर..टोक्यो 2020 हॉकी’

फरहान को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट किया और दूसरा ट्वीट कर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी लेकिन तब तक उनके ट्वीट का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

फरहान के इस ट्वीट पर कई लोगों ने दनादन लाइक भी शुरू कर दिया. इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार आ गई. एक यूजर ने फरहान के ट्वीट को रिट्वीट कर मजेदार कमेंट लिखा ‘चलो आपसे गलती हुई तो हुई पर ये 164 लोग कौन है’

फरहान अख्तर को मैसेज के लिए लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं.

So proud of #teamIndia for showing exemplary fighting spirit and bringing in our 4th medal .. super stuff. #Tokyo2020 #Hockey

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) August 5, 2021