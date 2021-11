'सूर्यवंशी' में हेलिन शास्त्री के छोटे से रोल के लिए जब बजी तालियां, फूट-फूटकर रोने लगीं एक्ट्रेस, देखें वीडियो

‘सूर्यवंशी (Sooryavanshi)’ को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर अच्छी कमाई की. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की जोड़ी 11 साल बाद फिर से फैंस के लुभाने में कामयाब हो रही है. इस जोड़ी के साथ फिल्म की एक और एक्ट्रेस ऐसी हैं, जिनको उनके रोल के लिए फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. एक्ट्रेस हेलिन शास्त्री (Haelyn Shastri) का फिल्म में एक छोटा सा रोल है. फैंस से अपनी तारीफ सुनने के बाद हेलिन बेहद भावुक हो गई. फैंस के लिए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं.

हेलिन शास्त्री (Haelyn Shastri) ने फिल्म ‘सूर्यवंशी (Sooryavanshi)’ में अपने किरदार के लिए मन से काम किया और उसका फल अब उन्हें मिल रहा है. सूर्यवंशी में हेलिन ने एक छोटा सा किरदार निभाया है, लेकिन इस किरदार में उन्हें फैंस और चाहने वालों ने नोटिस करके बधाई देनी शुरू की तो हेलिन बेहद भावुक हो गईं.

एक्ट्रेस ने ट्विटर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कह रही हैं, ‘मेरा रोल बहुत छोटा सा है, लेकिन आप लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं. मुझे नहीं पता, मैं क्यों रो रही हूं. यह शायद खुशी में है’. हेलिन ने इसके साथ लिखा, ‘आप मेरी पूरी कहानी इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं कि सूर्यवंशी मेरे लिए एक फिल्म नहीं, बल्कि जज़्बात है’.

You can see my entire story in Instagram why #sooryavanshi is not just a film but an Emotion for me ♥️♥️♥️♥️♥️ #akshaykumar #shastriinsooryavanshi #SooryavanshiDay #SooryavanshiReview #SooryavanshiInCinemasNow #RohitShetty https://t.co/lfk4ACQiCB pic.twitter.com/hRg50P0XJC

इससे पहले हेलिन ने फिल्म में उन्हें स्पॉट करने और शेयर करने के लिए एक फैन का शुक्रिया अदा किया. हेलिन ने लिखा कि इस सीन पर सभी लोग हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे. अक्षय सर ने डायलॉग में सुधार करते हुए मेरे सरनेम का इस्तेमाल किया.

Thank you thank you so much for spotting me in #Sooryavanshi rishika & sharing that everyone laughed & clapped on our scene.can’t be proud of myself & akshay sir used my surname was a improvised dialogue after lnowing my name haelyn shastri #shastriinsooryavanshi #akshaykumar pic.twitter.com/nJKoSQCuhj

— Actress Haelyn Shastri (official) (@thehaelyn) November 5, 2021