Hijab Row: आमिर खान-सलमान खान 'अल्लाह हू अकबर' बोलने वाली मुस्कान को देंगे 5 करोड़? ये है सच्चाई

Karnatka Hijab Row: कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई. अंतरिम आदेश को मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई. इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले को राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए. स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मत बनाएं. ये तो रही कोर्ट की बात, लेकिन सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान (Aamir Khan) और सलमान खान (Salman Khan) को लेकर एक दावा किया जा रहा. सोशल मीडिया पर वायरल इन पोस्ट का सच क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं.

सलमान-आमिर को लेकर पोस्ट का क्या है सच ?

हिजाब विवाद मामले में मुस्कान खान नामक लड़की का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वीडियो में लड़की कॉलेज में हिजाब पहनकर ‘अल्लाह हू अकबर’ का नारा लगाती हुई दिख रही है. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने मुस्कान के समर्थन में हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के लिए क्रिटिसाइज किया. इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट नजर आए जिसमें दावा किया गया है कि बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान और सलमान खान, तुर्की सरकार के साथ 5 करोड़ रुपए मुस्कान खान को देंगे.

Massa Allah

Salman Khan Giving Three Crore Rupees To Brave Hijab Girl #Muskan https://t.co/Sjdcck1WhG via @YouTube

— Nizam Khan (@NizamKh91085060) February 11, 2022