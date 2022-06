Hrithik Roshan Burger King: बर्गर किंग का ‘जुगाड़’ ऋतिक रोशन को नहीं आया पसंद, देखिए क्या बोले एक्टर

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार अपनी रयूमर्ड गर्लफ्रेंड या फिर अपकमिंग फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक एड फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. मशहूर फास्ट फूड चेन ‘बर्गर किंग’ ने हाल ही में एक ‘जुगाड़’ एड शेयर किया है. इस एड में ऋतिक रोशन नजर आ रहे हैंं. एक्टर्स एड फिल्मों की शूटिंग करते रहते हैं इसमें कोई नई बात नहीं हैं लेकिन जिस अनोखे तरह से ये एड सामने आया है और उस पर एक्टर रिएक्शन जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, ऋतिक रोशन मुंबई के फिल्म सिटी में नजर आए. जैसे ही एक्टर वैनिटी वैन से बाहर आते हैं वहां मौजूद पैपराजी उन्हें पोज देने के लिए कहते हैं. ऋतिक जैसे ही फोटोशूट के लिए रुकते हैं पीछे से बर्गर किंग वाले अपनी कंपनी के एड वाला बड़ा से बोर्ड पीछे से क्लिक करवा लेते हैं. जब तक ऋतिक टर्न होते हैं बोर्ड हटा दिया जाता है. ऐसा दिखाया जा रहा है कि ऋतिक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. बोर्ड पर 50 रुपए में बर्गर का एड है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले देखिए वह जुगाड़ वाला क्लिप-



ऋतिक रोशन को नहीं लगा COOL

ऋतिक रोशन ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रिएक्शन देते हुए लिखा कि ‘ये ठीक नहीं था.’ ये जुगाड़ वाला एड फैंस बहुत पसंद आ रहा है. साढ़े 4 लाख से अधिक लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

‘भूख और जुगाड़ में सब जायज है’

ऋतिक के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए ‘बर्गर किंग’ ने लिखा ‘भूख और जुगाड़ में सब जायज है. लेकिन आप वाकाई शानदार हैं ऋतिक सर, बर्गर किंग का नया स्टनर मेन्यू सिर्फ 50 रुपए हर दिन. एकदम पचास ‘.

All’s fair in hunger & jugaad. But you are indeed fantastic @iHrithik Sir. Burger King ka naya Stunner Menu at just Rs.50 everyday. Ek Dum Pachaas!#EkDumPachaas #Stunner #StunnerMenu #TikkiTwist #CrispyVeg #Burger #50Menu #BurgerKingIndia #HrithikRoshan #HrithikRoshanFanClub pic.twitter.com/Zk9rXyJenk

— BurgerKingIndia (@burgerkingindia) June 13, 2022