ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) आज अपना 48वां जन्‍मदिन सेलीब्रेट कर रहे हैं. एक्‍टर को सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां म‍िल रही हैं और उम्‍मीद की जा सकती है कि उन्‍हें इस खास मौके पर उन्‍हें कई तौहफे भी म‍िले होंगे. लेकिन इस खास द‍िन क‍िसी और के ग‍िफ्ट का इंतजार करने के बजाए ऋतिक ने खुद को ही एक खास तौहफा दे द‍िया है. इस तौहफे का नाम है ‘मोगली’ (Mowgli). दरअसल ऋतिक ने अपने जन्‍मद‍िन से ठीक पहले एक बेहद खास काम क‍िया है और अपने इस खास दोस्‍त ‘मोगली’ की झलक सोशल मीडिया पर भी शेयर की है.

अपने जन्मदिन से एक दिन पहले, सुपरस्टार ने दुनिया से अपने परिवार के एक नए सदस्य से म‍िलवाया है, जो है एक इंडी-स्ट्रे डॉग (आवारा कुत्ता). ऋतिक ने मोगली का एक वीडियो शेयर किया है, ज‍िसमें वह एक्‍टर के साथ उनके घर में खेलता हुआ नजर आ रहा है. ऋतिक ने इस वीडियो के कैप्‍शन में बताया है कि आखिर उन्‍हें सड़कों पर खूमने वाला ये आवारा कुत्ता कहां से गोद ल‍िया है.

ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया पोस्‍ट में लिखा,”हेलो दोस्‍तों, मैं मोगली हूं. ये मेरा नाम रखा गया है. मैं रोजी नाम की मह‍िला को एक कार के नीचे म‍िला हूं, जो मेरे जैसे कई पप्‍पी का ध्‍यान रखती हैं. हम जैसे पप्‍पीज के लिए इस दुन‍िया को रहने की एक खूबसूरत जगह बनाने के ल‍िए आपका शुक्रिया रोजी. तो अब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से काफी म‍िलने वाला हूं, तो जब भी आप मुझे देखें, मुझे ‘हाय’ जरूर कहें.’ ऋतिक इस पोस्‍ट के साथ हैशटैग शेयर क‍िए हैं, #adopted #indiepup #indianindies #dogsofinstagram #arenticute

Hello world – its me Mowgli!! Atleast that’s what my hooman calls me – I was found under a car by the lovely Rosy who takes care of so many like me – thanks you miss for making the world a better place for the furry folk… pic.twitter.com/HdBPynJfqs

— Hrithik Roshan (@iHrithik) January 9, 2022