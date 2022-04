Hyderabad Rave Party: सुपरस्टार की बेटी का VIDEO वायरल होने के बाद, पढ़िए पिता ने क्या कहा?

हैदराबाद पुलिस ने रविवार को शहर में स्थित फाइव स्टार होटल के पब में छापेमारी की, जहां एक बड़ी रेव पार्टी चल रही थी. न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पुलिस ने इस दौरान लगभग 142 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें टॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों के अलावा कुछ मशहूर हस्तियों के बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, उनमें से एक नाम साउथ के सुपरस्टार नागा बाबू (Naga Babu) की बेटी निहारिका कोनिडेला (Niharika Konidela) का भी सामने आया है.

दरअसल, जब पुलिस ने पब में छापेमारी की तो उस वक्त निहारिका भी वहां मौजूद थीं. उनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वह अपने कार की ओर जाती दिख रही हैं और चारों तरफ से मीडिया वाले उन्हें घेरे हुए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान वह अपने फोन से किसी से बात करती हुईं, सीधे अपने कार में बैठकर वहां से चली जाती हैं.

She’s seen at Wink Pub of Radisson Blu Hotel last night. pic.twitter.com/taX7OGICoX

#NiharikaKonidela coming out of Police Station.

वहीं, अब इस मामले में नागा बाबू ने एक वीडियो जारी करके यह बताया है कि उनकी बेटी निहारिका वहां मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई गलती नहीं थी. सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई नागा बाबू ने कहा, “हमारी अंतरात्मा साफ है.” नागा बाबू ने सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया से निहारिका के बारे में ‘अवांछित अटकलें’ नहीं फैलाने की अपील की.

Producer and actor @NagaBabuOffl garu clarified issue of his daughter Niharika garu and asked Media to dont speculate unwanted rumours pic.twitter.com/JZGaqkb3oT

