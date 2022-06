Video: IIFA में अभिषेक बच्चन संग पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या ने किया डांस, फैमिली को चीयर करते दिखी ऑडियंस

अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन का एक वीडियो (Abhishek Bachchan Dance Video) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वायरल वीडियो अबु धाबी में हुए आईफा अवॉर्ड्स 2022 (IIFA Awards 2022) का है. इस वायरल वीडियो में अभिषेक बच्चन को डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आईफा अवार्ड्स 2022 की रात एक स्टार-स्टडेड इवेंट था. इस इवेंट में विनर्स का ऐलान किया गया. इस इवेंट में अभिषेक के अलावा शाहिद कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान, नोरा फतेही और कई अन्य लोगों ने परफॉर्मेंस दिए. लेकिन अभिषेक की डांस परफॉर्मेंस लाइमलाइट ले गई.

अभिषेक बच्चन (Abhishek Aishwarya Dance Performance) के डांस परफॉर्मेंस में उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी शामिल थीं. वहीं ऑडियंस भी बच्चन फैमिली के लिए चीयर करते दिखाई दिए. आईफा ने अभिषेक की इस परफॉर्मेंस वाले वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में अभिषेक को ऑडियंस के बीच परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है.

Aishwarya Rai Bachchan & Abhishek Bachchan delight audiences with an impromptu dance performance at #IIFA2022 Awards in Abu Dhabi.

🎥 @IIFA pic.twitter.com/3FTMmuV0X4

— News18.com (@news18dotcom) June 5, 2022