अफगानिस्तान संकट के बीच इंटरनेट पर वायरल हुआ फिल्म 'Rambo III' का ये सीन, जानें क्या है माझरा

मुंबई: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है. हजारों अफगान नागरिक पासपोर्ट के बिना ही हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं और देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं. पूरे देश में अफरा-तफरी मची हुई है. इस बीच एक चर्चित हॉलीवुड फिल्म का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. यह फिल्म अफगानिस्तान के मुजाहिदीन फाइटर्स पर बनी है.

यहां Sylvester Stallone की 1988 में आई फिल्म ‘रैंबो-3’ (Rambo III) की बात हो रही है. ये एक एक्शन फिल्म थी. इसमें फिल्म का नायक जॉन रैंबो अफगानिस्तान-सोवियत वॉर के बीच अपने दोस्त और कमांडर कर्नल सैम ट्रॉटमैन को बचाने के लिए अफगानिस्तान जाता है. तब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था. ऐसे में अमेरिका ने अपने दुश्मन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे अफगान मुजाहिदीनों को अपना हीरो बताया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक कर्नल ट्रॉटमैन (रिचर्ड क्रेना) Colonel Trautman (Richard Crenna) और ज़ायसेन (मार्क डी जोंग) Zaysen (Marc de Jonge) के बीच बातचीत चल रही है. ट्रॉटमैन से अफगानिस्तान में पूछताछ की जा रही है. इस बातचीत के दौरान, ट्रॉटमैन ने ज़ायसेन को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के नाम पर मध्य पूर्व में युद्ध शुरू करना कितना मूर्खतापूर्ण काम है.

Another Rambo fun fact: he fights alongside the Mujahideen in RAMBO III and the film was dedicated to them in the end titles of the original release prints, but they changed this for the recent Blu-Ray release pic.twitter.com/JB0NvJwaQD

— Jesse Hawken (@jessehawken) May 30, 2019