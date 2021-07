'मैंने बाइबल, भगवत गीता और कुरान पढ़ी है और...' आखिर क्यों इरफान खान के बेटे बाबिल ने कही ये बात

इरफान खान (Irrfan Khan) को दुनिया के गुजरे एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन उनकी यादें लोगों के जेहन में आज भी हैं. इरफान किसी एक धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए वह अपने नाम के आगे अपने सरनेम को नहीं लगाते थे. पिता के कदमों पर अब बेटा पर चल पड़ा है. ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, खुद इरफान के बेटे बाबिल खान (Babil Khan) ने बताया है कि वह किसी एक धर्म को नहीं (do not belong to any religion) मानते हैं. बाबिल के न केवल करियर में बल्कि असल जिंदगी और उनके संस्कारों में भी उनके पिता की छवि झलकती है. हाल ही में एक यूजर ने जब उनके धर्म को लेकर सवाल किया तो बाबिल के जवाब ने लोगों को दिल जीत लिया.बाबिल खान (Babil Khan) सोशल मीडिया पर अक्सर अपने पिता इरफान खान (Irrfan Khan) से जुड़ी पुरानी यादों को शेयर करते रहते हैं. साथ ही लोगों के कमेंट्स और सवालों को भी खूब जवाब देते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें एक यूजर ने उनसे धर्म के बारे में सवाल किया तो बाबिल ने ऐसा जवाब दिया कि लोग अब उनमें इरफान खान की छवि देख रहे हैं.दरअसल, बाबिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें एक यूजर ने उनसे पूछा, 'भाई क्या आप मुसलमान हैं?' इसके जवाब में बाबिल ने कहा, 'नहीं मैं किसी धर्म को बिलॉन्ग नहीं करता. मैं बाबिल हूं.'स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने बाइबल, भगवत गीता और कुरान पढ़ी है. अभी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा हूं और सभी धर्म को मानता हूं. हम एक-दूसरे की कैसे सहायता कर सकते हैं और दूसरे को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं. यह सभी धर्मों का आधार है.'आपको बता दें कि बाबिल जल्द ही फिल्म काला में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के जरिए वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं. ये फिल्म अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई जा रही है. फिल्म में बाबिल के साथ तृप्टि डिमरी लीड रोल में हैं.