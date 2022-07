क्या इन गानों की कॉपी है 'ब्रह्मास्त्र' का पहला गाना 'केसरिया'? नेटिजेंस ने शेयर किए VIDEOS

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र (Brahmastra)’ का पहला गाना ‘केसरिया (Kesariya)’ हाल ही में रिलीज किया गया था. इस गानों को काफी पसंद किया गया और रिलीज होते ही इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. यूट्यूब पर अब तक इस गाने के वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन अब इस पर चोरी के आरोप लगने लगे हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स को लगता है कि ‘ब्रह्मास्त्र’ का पहला गाना ‘केसरिया’ कई गानों की कॉपी है. एक यूजर ने राजथानी सॉन्ग ‘चरखा’ के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या एक बार फिर प्रीतम नकल की है. वहीं, एक अन्य यूजर ने साल 2007 में आई अभय देओल की फिल्म ‘एक चालीस की लास्ट लोकल’ के एक पॉपुलर गाने ‘क्या हुआ जो लारी छूटी’ के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ‘इतना भी कॉपी मत करो.’

Kesariya Original 2013 Rajasthani song. . Pritam copied again or co incidence? #Kesariyahttps://t.co/qQvawuagCn

