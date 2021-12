जॉनी लीवर ने कॉमेडी के बहाने ऑनलाइन दुनिया पर कसा तंज, देखें एक जबरदस्त VIDEO

मुंबई: जॉनी लीवर (Johny lever) लंबे समय से अपनी एक्टिंग और मिमिक्री से लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं. वे शुरू में बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री कर लोगों को हंसाते थे. तब से उनकी कॉमेडी का अंदाज बदला नहीं है. लोग आज भी उनकी कॉमेडी देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं. अब एक्टर का एक और वीडियो (Johny lever Comedy Video) सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वे लोगों को बता रहे हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में बच्चे ‘एबीसीडी’ किस तरह सीखते हैं.

‘द कपिल शर्मा शो’ का है वीडियो

एक्टर ने कॉमेडी एक्ट के बहाने आज की दुनिया के हालातों को बयां किया है. वे यह भी बता रहे हैं कि ऑनलाइन दुनिया का बच्चों की सोच-समझ पर किस तरह का असर पड़ रहा है. यह वीडियो ‘प्राइज ऑफ द मोदी ईयर्स’ और ‘अवर हिंदू राष्ट्र’ जैसी किताबों के लेखक आकार पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

johnny lever broke through with his mimicry routine in the mid 1980s. was our first real stand up pic.twitter.com/IAEmGOlP9M

