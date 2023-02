ट्रोल हुईं न्यासा देवगन, वायरल हो रहा अजय देवगन की लाडली का वीडिया, हिंदी स्पीच सुन छूटी यूजर्स की हंसी

नई दिल्ली: Nysa Devgn Viral Video: बॉलीवुड के पॉवर कपल काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन इन दिनों काफी चर्चा में हैं. दरअसल, उनका एक वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह हिंदी में बात करती हुई नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में न्यासा ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं.अजय देवगन की लाडली इस वीडियो में हिंदी में स्पीच दे रही हैं और कई बार अटकती हुई नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनका इस वीडियो में मजाक बना रहे हैं.

वैसे ये पहली बार नहीं है कि सोशल मीडिया पर काजोल की बेटी न्यासा देवगन को ट्रोल किया जा रहा है. वह अक्सर सोशल मीडिया पर नेटिजेंस के निशाने पर रहती हैं. हाल ही में वह अजय के NY Foundations के एक इवेंट में नजर आई थीं. जहां न्यासा ने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया. इस दौरान न्यासा काफी सिंपल लुक में नजर आईं उन्होंने सलवार सूट पहना था. इस इवेंट में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए न्यासा ने हिंदी में बात की. सोशल मीडिया पर न्यासा का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. साथ ही उनकी इस वीडियो पर काफी निगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं.

हिंदी में बात करते हुए अटक गईं न्यासा

सामने आए इस वीडियो में न्यासा हिंदी में बात करती हुईं नजर आ रही हैं. अपनी बात रखते हुए वह बता रही हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है. वीडियो में आप सुन सकते हैं कि न्यासा कह रही हैं कि उनकी मां को भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. वो हर दिन 2-3 किताब जरूर पढ़ती हैं. आपको देख के…आपको देखकर जो…आपको देखकर…आपको पढ़ते हुए देखकर मुझे इतना पसंद है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आप कभी पढ़ना बंद मत करो. अपनी बात हिंदी में रखते हुए वीडियो में न्यासा कई बार अटकती हुईं नजर आ रही हैं.

The little speech of nysa devgan about importance of Education pic.twitter.com/MBvX06EZh3

— kamal shekhar (@kamalshekhar3) February 20, 2023