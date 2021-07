KRK ने प्रियंका-निक के तलाक की कर डाली भविष्यवाणी, सैफ-करीना के लिए कही ये बात तो लोगों ने लिया आड़े हाथ

Bulshit

— Ali Jamil (@sanobarzking) July 10, 2021



Aa thu

— Jasveer S. Rana (@JasveerSRana2) July 10, 2021



Khud ke bare me to pta nhi hai ki ka hoga aage jo or dusre ko future predict kr rhe ho

— ravi✋ (@kumarravikant21) July 10, 2021



Pm of which country , never in BHARAT मुंगेरीलाल के हसीन सपने

— shravan murthy (@murthy_shravan) July 10, 2021



Kabhi to kisssi ke bare mein achha bol diya karo‍♀️

— Purvi (@purvi_sr) July 10, 2021



Never commenton anyone 's personal life.Karma always happen.Remember that

— Daredevil (@Daredev59709680) July 10, 2021

एक्टर और खुद को फिल्म समीक्षक समझने वाले कमाल आर खान (Kamaal R Khan) दुनिया में हर संभव चीज के बारे में राय रखते हैं. केआरके (KRK) हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. बॉलीवुड सेलेब्स पर अपनी राय को लोगों के सामने रखने पर वह अक्सर ट्रोल हुए हैं. हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक 5 भविष्यवाणियां की हैं. इसमें प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra Jonas) और निक जोनास (Nick Jonas) के साथ सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan), कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी शामिल हैं. उनकी भविष्यवाणी सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है.कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ये जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे रहना है. सलमान खान, मीका सिंह, अक्षय कुमार, विद्या बालन और नीतू कपूर और उनके परिवार पर कटाक्ष करने के बाद हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक पांच ट्वीट्स में भविष्यवाणी की है. ये भविष्यवाणी प्रियंका और निक, सैफ और करीना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 2024 के चुनाव से पहले क्या होने वाला है. इसकी भविष्यवाणी भी कर दी है.अपने पहले ट्वीट में उन्होंने सैफ और करीना के लिए भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा- सैफ और करीना कपूर के दोनों बेटे कभी अपने नाम की वजह से सुपरस्टार एक्टर नहीं बनेंगे.'अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा- 'राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन सोनिया गांधी की मृत्यु के बाद.'केआरके ने अपने तीसरे ट्वीट में बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में डंका बजाने वालीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास के लिए भविष्यवाणी की. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा से 10 साल में तलाक ले लेंगे.'चौथे ट्वीट में उन्होंने किसी एक्टर का नाम नहीं लिया और लिखा- 'ये एक्टर बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन अपने पिता के निधन के बाद'. इस ट्वीट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर यहां पर वह किस एक्टर की बात कर रहे हैं.केआरके की ये भविष्यवाणी देखने के बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है. केआरके के इन ट्वीट के देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी तो किसी के लिए अच्छा बोल दिया करो तो कोई कह रहा है कि जब भी मुंह खोलते हो तो गंद ही निकलते हो.ये पहली बार नहीं है जब केआरके ने ऐसा किया हो. इससे पहले भी वह कई सेलेब्स के बारे में अपने विचार रख चुके हैं. यहीं वजह है कि केआके के खिलाफ सलमान खान ने मानहानि का केस दर्ज किया हुआ है. सलमान की लीगल टीम के मुताबिक, केआरके ने एक्टर और उनके एनजीबो बीइंग ह्यूमन के खिलाफ कई नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है.