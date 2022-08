KRK Judicial Custody: कमाल आर खान के अरेस्ट होते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स हुए खुश, आई मीम्स का बहार

कमाल आर खान (Kamal R Khan) को मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और बोरीवली कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. केआरके के नाम से मशहूर फिल्म समीक्षक आए दिन बॉलीलुड सितारों पर निशाना साधने के लिए मशहूर हैं. बॉलीवुड के सिर्फ कलाकार ही नहीं फिल्मों को लेकर भी विवादित टिप्पणी करने वाले कमाल के लिए उनकी यही आदत परेशानी का सबब बन गई. मुंबई की मलाड पुलिस ने साल 2020 में केआरके के विवादित ट्वीट को लेकर अरेस्ट कर लिया गया. ये खबर सुनते ही ट्विटर पर एक सेक्शन ऑनलाइन पार्टी करने लगा, क्योंकि कई बॉलीवुड फैंस को फिल्म इंडस्ट्री और एक्टर्स को लेकर उनका बोलना रास नहीं आता है.

केआरके के अरेस्ट करने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की बहार आ गई. सोशल मीडिया यूजर्स कहने लगे कि बॉलीवुड स्टार्स ने पक्का राहत की सांस ली होगी. एक तो करण जौहर के डांस करने वाला वीडियो शेयर कर कह रहे हैं कि इस समय सबसे खुश करण जौहर होंगे. वहीं 9 सितंबर को ‘ब्रह्मास्त्र’ रिलीज होने से जोड़कर भी फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं.

Karan Johar and Bhramastra Team #krkreview #KRK #KaranJohar pic.twitter.com/FNC6fJvf2R

एक ने ट्वीट किया इसके तो इतने कंट्रोवर्शियल ट्वीट हैं. पता नहीं कौन से ट्वीट पर अरेस्ट किया है. एक ने लिखा ‘दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हुई. एक ने लिखा कि इस खबर को जानने के बाद सबका रिएक्शन यही है.

Everyone reaction after this news :pic.twitter.com/fMNrKOpqAv

— JON ¥ $NOW (@RebelKingSnow) August 30, 2022