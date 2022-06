VIDEO: कपिल शर्मा ने लाइव शो के दौरान पत्नी गिन्नी चतरथ पर मारा ताना, बोले- 'देख कितने लोग मुझे सुनने आए हैं'

Kapil Sharma Viral Video: कपिल शर्मा एक मशहूर कॉमेडियन हैं, जिन्होंने अपनी पहचान न सिर्फ देशभर में बल्कि दुनियाभर में बनाई है. कपिल के कॉमेडी शो के हर सीजन का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहता है और यही वजह थी कि ‘द कपिल शर्मा शो’ का पिछला सीजन भी धमाकेदार रहा था. ये तो हम सभी जानते हैं कि कपिल किसी भी बात को कॉमेडी के जरिए बहुत अच्छे तरीके से पेश करना जानते हैं, इसका एक हालिया उदाहरण उन्होंने अपने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए सभी को दिया है.

दरअसल, कपिल शर्मा और उनकी टीम इन दिनों कनाडा में हैं, जहां वह परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. इसी लाइव शो के दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कपिल ने इस वीडियो को लाइव शो के दौरान वहां मौजूद सभी दर्शकों के बीच बनाया और वीडियो बनाते वक्त उन्होंने अपनी वाइफ गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) से कहा, ‘गिन्नी तू मेरी कभी नहीं सुनती, देख आज कितने लोग आए हैं मउजे सुनने के लिए, वो टिकट खर्च करके.’

View this post on Instagram

इस वीडियो के आखिरी में कपिल शर्मा हंसते हुए नजर आते हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. महज 9 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 4 लाख 80 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और वीडियो पर लोग कमेंट कर, कपिल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. बता दें, इसी टूर के दौरान कपिल ने अपनी टीम के साथ वैंकूवर शहर में भी परफॉर्म किया था, जिसका एक वीडियो अभी भी इंटरनेट पर छाया हुआ है.

Kapil Sharma paid tribute to Sidhu Moosewala by singing his song “295” in Vancouver. pic.twitter.com/SVpIGTzA9j

— Amandeep Singh ਅਮਨਦੀਪ ਮਿਂਘ (@singhaman1904) June 26, 2022