Zwigato First Look: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को हमने सालों तक लोगों को हंसाते हुए देखा है, लेकिन जल्‍द ही न‍िर्देशक नंद‍िता दास (Nandita Das) की फिल्‍म में ‘कॉमेडी के क‍िंग’ कपिल सीरियस अवतार में नजर आने वाले हैं. कपिल शर्मा की नई फिल्‍म ‘ज्‍व‍िगाटो’ (Zwigato) का पहला पोस्‍टर आज र‍िलीज हुआ है. इस पोस्‍टर में कपिल एक फूड ड‍िलेवरी बॉय के रूप में नजर आ रहे हैं. इस फ‍िल्‍म में एक्‍ट्रेस शहाना गोस्‍वामी कपिल की पत्‍नी बनी नजर आ रही हैं. पोस्‍टर काफी मजेदार लग रहे हैं. वहीं कपिल के फैंस के लिए बड़ी खबर ये है कि एक्‍टर की ये फिल्‍म 47वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्‍म फेस्‍ट‍िवल में आधिकार‍िक एंट्री बन गई है.

अपनी फिल्‍म का पोस्‍टर शेयर करते हुए कपिल ने ल‍िखा, ‘एप्‍लॉज एंटरटेनमेंट और नंदिता दास इंन‍िश‍िएट‍िव्‍स को ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि नंदिता दास द्वारा न‍िर्देश‍ित और कपिल शर्मा शहाना गोस्‍वामी द्वारा अभ‍िनीत फ‍िल्‍म ‘ज्‍विगाटो’ सम्‍मान‍ित 47वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्‍म फेस्‍ट‍िवल (TIFF) में चयन‍ित हुई है.’

वहीं TIFF ने भी इस फिल्‍म का एक क्‍लिप शेयर करते हुए बताया है कि ये फिल्‍म जल्‍द ही फेस्‍ट‍िवल में द‍िखाई जाएगी. इस क्लिप में कपिल और शहाना पति-पत्‍नी बने नजर आ रहे हैं. पत्‍नी बनीं शहाना अपने पति से बाहर जाकर काम करने की बात कर रही है, जबकि कपिल अपनी माली हालत नाजुक होने के बाद भी पत्‍नी के काम करने पर राजी नहीं हैं. आप भी देखें ये वीड‍ियो.

In the World Premiere of ZWIGATO, director @nanditadas trains her sociopolitical gaze on the gig economy with this story about the trials and tribulations of a food app delivery driver. Starring @KapilSharmaK9 and @shahanagoswami. #TIFF22 https://t.co/cl8a1WASTL pic.twitter.com/gOVxM0Ewym

— TIFF (@TIFF_NET) August 17, 2022