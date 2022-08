VIRAL VIDEO: प्यार में डूबे करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश, चलते एस्केलेटर पर किया KISS

करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) को अक्सर पैपराजी साथ में घूमते हुए स्पॉट करते हैं. दोनों अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों का साथ में लुत्फ उठा रहे हैं. दोनों का एक-दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आता है और वे अपने प्यार को जाहिर करने में गुरेज भी नहीं करते.

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के इंस्टा अकाउंट साबित करते हैं कि वे सबसे ज्यादा प्यार में डूबे हुए कपल क्यों हैं. हालांकि, दोनों का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वे क्यूटनेस की सभी हदें पार करते नजर आ रहे हैं. इस वायरल वीडियो में करण और तेजस्वी को किस करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बड़े अनोखे तरीके से.

@kkundrra and @itsmetejasswi please have mercy on me this content is making my heart palpitate with joy #TejRan https://t.co/97NRt68TMN

— LaVida (@Dams_Diegoo) August 27, 2022