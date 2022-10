करण कुंद्रा के साथ 12 साल की रीवा अरोड़ा को किया गया कास्ट, नाराज हुए लोग, मेकर्स हुए ट्रोल

नई दिल्ली: ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) में सहमति के बिना अब्दु रोजिक को गले लगाने और चूमने के बाद टीना दत्ता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा. अब करण कुंद्रा (Karan Kundrra) के म्यूजिक वीडियो को लेकर भी ऐसा ही आरोप है, जिसकी वजह से 12 साल की एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा (Riva Arora) अचानक गलत कारणों से सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस को दर्शकों ने ‘पवित्र भाग्य’ में देखा है, जिसमें उन्होंने टीनएज लड़की की भूमिका निभाई है. वे अब करण कुंद्रा के साथ एक म्यूजिक वीडियो में दिखाई दी हैं.

म्यूजिक वीडियो में उन्हें एडल्ट के रूप मे दिखाया है, जो असल में अपने से काफी बड़े एक्टर के साथ रोमांस करती दिख रही हैं, इसलिए नेटिजेंस वीडियो को पचा नहीं पा रहे हैं. लोगों ने सोशल मीडिया पर म्यूजिक वीडियो को लेकर अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

She always seen with grown men. You never see her with girls her own age. This was her birthday party they are all old men!!!! (Minus her little sister) #rivaarora #KaranKundrra #bollywood pic.twitter.com/9ciEbRUHkl

वीडियो में, रीवा अरोड़ा को एक वयस्क लड़की के रूप में दिखाया गया है, जो करण कुंद्रा के साथ अपने लवर को धोखा देती है. साथ ही, वीडियो में उन्हें करण कुंद्रा के साथ डेट पर दिखाया गया है, जहां वे ड्रिंक पकड़े हुए भी नजर आ रही हैं. नेटिजेंस को आपत्तिजनक लगा कि एक 38 साल का व्यक्ति एक किशोरी के साथ रोमांस कर रहा है, जो अभी तक वयस्क भी नहीं है. उन्होंने रीवा के माता-पिता को उन्हें ग्रोथ हार्मोन्स देने और पैसे कमाने के लिए उनका शोषण करने के लिए भी दोषी ठहराया.

It gets worse… here’s a current video that went viral in the media of #KaranKundrra and some other guy doing a “relationship reel” on Instagram with #rivaarora this is vile because SHE IS 12!! HE IS 38!

Look at the big heels they put her in to make her taller pic.twitter.com/lxUhuibs0S

— Maha (@MahaAliRehman) October 18, 2022