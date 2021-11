करीना कपूर खान ने अपनी जिंदगी के चांद की तस्वीरें की शेयर- सैफ, तैमूर और जेह आए नजर

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) अपनी फैमिली को लेकर बेहद सजग रहने वाली एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. फिल्मी करियर के साथ-साथ अपने हस्बैंड सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और बेटों तैमूर–जेह (Taimur Ali Khan-Jeh) को पूरा समय और ध्यान देती हैं. करीना और सैफ इन दिनों अपने बच्चों के साथ पटौदी पैलेस में समय बिता रहे हैं. ऐसे में करीना ने पटौदी पैलेस की छत से अपनी लाइफ के चांद की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसमें ज्यादा सोचने और समझने वाली बात नहीं है कि बेबो की जिंदगी किन चांद से रोशन होती है.

करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ पटौदी पैलेस में सुकून भरे पल बिता रही हैं. इस मौके पर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पति सैफ अली खान, बेटे तैमूर अली खान और जेह के साथ फोटो शेयर कर उनकी तुलना चांद से की है. करीना ने पटौदी पैलेस की छत से पहली फोटो शेयर की है, उसमें साफ नीले आसमान और पेड़ों की हरियाली के बीच चांद नजर आ रहा है. इसे शेयर कर लिखा है ‘चांद सीरीज’.

करीना कपूर खान ने दूसरी फोटो शेयर की है उसमें अपने लाडले बेटे तैमूर अली खान के साथ ली हुई सेल्फी है. क्यूट तैमूर के साथ फोटो शेयर कर करीना ने कैप्शन में लिखा है ‘मेरे पहले चांद के साथ. इसके बाद तीसरी इंस्टा स्टोरी में करीना अपने हस्बैंड सैफ अली खान के साथ नजर आ रही हैं. इसे शेयर कर कैप्शन में लिखा है ‘And Best For The Last’.

वहीं तीसरी इंस्टा स्टोरी पोस्ट में करीना कपूर खान , सैफ अली खान और बेटे जेह के साथ नजर आ रही हैं. बेटे जेह को गोद में लिया हुआ है और सैफ सेल्फी लेते दिख रहे हैं. इसके साथ कैप्शन बेहद खूबसूरत लिखा है ‘चांद और बेड टाइम से पहले…लेकिन मैंने ये मैनेज किया..सीरीज कंप्लीट’.

सैफ अली खान और करीना कपूर की बॉलीवुड की मोस्ट लवेबल कपल में से एक है. वर्कफ्रंट की बात करें तो सैफ की फिल्म ‘बंटी और बबली 2’रिलीज हो गई है. इसमें उनकी जोड़ी रानी मुखर्जी के साथ है. वहीं करीना की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’रिलीज होने वाली है, इसमें उनके साथ आमिर खान हैं.

