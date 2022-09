'Aashiqui 3' में कार्तिक आर्यन की एंट्री से खुश हैं फैंस, श्रद्धा कपूर को मिस करते हुए किए दिलचस्प TWEETS

फिल्म ‘आशिकी’ में लव स्टोरी को खूबसूरत तरीके से पर्दे पर दिखाया गया था. इसकी दूसरी किस्त भी दर्शकों को काफी पसंद आई थी. अब ‘आशिकी 3’ (Aashiqui 3) बनाई जाएगी. अनुराग बसु इसे डायरेक्ट करेंगे और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इसमें लीड रोल निभाएंगे. उन्हें फिल्म में लीड रोल के लिए साइन कर लिया गया है.

हालांकि, ‘आशिकी 3’ से जुड़ी कई और जानकारियां बाहर आना बाकी हैं, लेकिन नेटिजेंस फिल्म के ऐलान के बाद इतने रोमांचित हो गए हैं कि वे सोशल मीडिया पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कार्तिक इन दिनों अपनी फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ की सफलता का आनंद उठा रहे हैं और अपनी अगली फिल्मों की शूटिंग और तैयारियों में व्यस्त हैं.

कार्तिक आर्यन ने कुछ घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐलान किया था कि वे ‘आशिकी 3’ का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने फैंस को यह खुशखबरी देते हुए लिखा, ‘अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम. ‘आशिकी 3′ दिल दहला देगी. बसु दा के साथ मेरी पहली फिल्म.’

अनुराग बसु ‘आशिकी 3’ को करेंगे डायरेक्ट

उन्होंने जैसे ही इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, उनके फैंस और नेटिजेंस ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. दूसरी ओर, ट्विटर पर इसे लेकर कई ट्वीट्स किए जा रहे हैं. जहां कई लोग कार्तिक आर्यन की कास्ट में शामिल होने की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ उन्हें कोस भी रहे हैं.

