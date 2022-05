VIDEO: एरियाना ग्रांडे से ऐश्वर्या राय की तुलना होने पर, कार्तिक आर्यन ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब

ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में एक बार फिर अपना जलवा दिखाया. उन्होंने रेड कार्पेट पर शिरकत की और हर किसी का अपनी खूबसूरती से ध्यान खींचा. उधर सभी कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या की एंट्री की चर्चा कर रहे हैं, इधर उन्हें लेकर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) का एक बयान चर्चा में आ गया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार्तिक आर्यन वीडियो कॉल के जरिये तन्मय भट्ट से कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के लुक पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. चर्चा के दौरान स्क्रीन पर सिंगर एरियाना ग्रांडे की एक फोटो फ्लैश होती है, जिसे देखने के बाद तन्मय ऐश्वर्या को एरियाना ग्रांडे जैसा बता देते हैं. इस पर, कार्तिक आर्यन उन्हें सही करते हुए कहते हैं कि एरियाना ग्रांडे, ऐश्वर्या राय जैसी दिख रही हैं.

कार्तिक आर्यन का वीडियो हो रहा वायरल

इसके बाद, जिसने भी यह वीडियो देखा, वह कार्तिक की तारीफ कर रहा है. वीडियो पर कमेंट करके नेटिजेंस अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर कहता है, ‘मुझे कार्तिक आर्यन की यह बात पसंद आई कि ऐश्वर्या राय, एरियाना ग्रांडे की तरह नहीं लगती हैं, बल्कि एरियाना ऐश्वर्या की तरह दिखती हैं.’

I love how Kartik Aryan said Aishwarya Rai is not looking like Ariana rather Ariana looking like Aishwarya. #AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/LD2zFtLaAt

— Aishwarya as Nandini(PonniyinSelvan)’ll b Historic (@badass_aishfan) May 11, 2022