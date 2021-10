कार्तिक आर्यन को फीमेल फैन ने छूने की जताई इच्छा, तो एक्टर ने दिया प्यारा सा रिएक्शन- देखें VIDEO

नई दिल्लीः कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) अपने बॉलीवुड डेब्यू के बाद से ही फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. एक्टर ने कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली है. वे बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. एक्टर भी फैंस को निराश नहीं करते हैं. वे मौका मिलने पर उनसे जरूर इंटरेक्ट करते हैं. ऐसा ही कुछ मामला हाल में देखने को मिला, जब कार्तिक अपने फैंस के बीच जा पहुंचे. वीडियो (Kartik Aaryan Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हाल में जब कार्तिक हिमाचल प्रदेश में थे, तो वे अपने कुछ फैंस के मनाने पर उनके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए राजी हो गए. इसी मौके पर कार्तिक की एक फैन उन्हें छूने की इच्छा जाहिर करती हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कार्तिक के फोटो खिंचवाने के बाद, उनके आसपास जमा लड़कियों ने उनसे हाथ मिलाने की इच्छा जताई. यहां एक्टर ने फैंस का दिल रखते हुए उनसे हाथ मिलाया. जब वे ऐसा करते हैं, तो लड़कियों में से एक कहती हैं कि सपने सच होते हैं.

This is not a video… it’s a glimpse that proves that how @TheAaryanKartik makes every girl in the nation go weak in their knees.

His female fans literally want to touch him for a mere seconds… this is pure stardom #KartikAaryan

❤️❤️ pic.twitter.com/cpjR5TxHu5

— Kartik Aaryan Fandom (@KartikAaryanFan) October 15, 2021