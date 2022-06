KK के निधन पर ट्विटर पर ट्रेंड हुए इमरान हाशमी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे इमोशनल

सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ यानी केके (Singer KK) ने पिछले तीन दशकों में म्यूजिक लवर्स को कुछ सबसे बेहतरीन और पसंद किए जाने वाले गाने दिए हैं. वह अपनी वर्सेटाइल डिस्कोग्राफी के लिए जाने जाते थे. उनके रोमांटिक सॉन्ग अपने समय में टॉप पर रहे हैं. केके ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग की और कई गाने आज भी म्यूजिक लवर्स के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. केके ने सबसे ज्यादा एक्टर इमरान हाशमी पर फिल्माए गए गाने गाए. उन्होंने कई सुपरहिट सॉन्ग में इमरान हाशमी (KK Emraan Hashmi Song) को अपनी आवाज दी. केके-इमरान के कॉम्बिनेशन ने ऑडियंस को खूब अट्रैक्ट किया.

इमरान हाशमी ने केके को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने केके की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “केके जैसी आवाज और प्रतिभा कोई और नहीं.. वे उन्हें अब उसके जैसा नहीं बनाते हैं. उनके द्वारा गाए गए गानों पर काम करना हमेशा से कहीं ज्यादा खास था. आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे केके और अपने गीतों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे. आरआईपी लेजेंड केके.”

केके (KK No More) के आकस्मिक निधन के बाद, इमरान हाशमी ट्विटर ट्रेंड लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं. क्योंकि फैंस इमरान-केके की जोड़ी को याद कर रहे हैं.

#KK and #EmraanHashmi that’s a playlist on its own.

Thank you for making my childhood. Still your voice will be echoing forever ♾️#RIPKK #legendkk pic.twitter.com/m4L1jOBSlP — saurabharya.btc / codestudio.eth (@Saurabh27903870) May 31, 2022

दोनों ने पिछले दो दशक में कई सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं. ‘जरा सा’, ‘दिल इबादत’, ‘पिया आए ना’ से लेकर ‘बीते लम्हें’ तक इमरान हाशमी पर फिल्माए गए कई गाने केके ने गाये थे.

It’s Shocking that you gone too soon #kk you I’ll be forever in our hearts, #EmraanHashmi x kk duo was amazing and thanks for providing us such amazing songs, rest in peace legend 😭😭💔#RIPLegend#RIPKK pic.twitter.com/BAYYc6tWQX — Javeriya (@Javeriya99) June 1, 2022

ट्विटर यूजर्स दोनों की जुगलबंदी की जर्नी याद कर रहे हैं और उनके सॉन्ग की क्लिप और लिरिक्स शेयर करते हुए उनके पुराने दिनों को याद किया.

Back to childhood days, I used to think that I used to think it’s #EmraanHashmi who’s singing while dancing. But it was legendary #KK #KKLIVE — Nirbheek Narayan Agrawal (@NirbheekA) June 1, 2022

एक यूजर ने लिखा, “यह बहुत चौंकाने वाला है कि आप बहुत जल्द चले गए केके आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. इमरान हामशी और केके की जोड़ी अद्भुत थी और हमें ऐसे अद्भुत गाने देने के लिए धन्यवाद, आरआईपी लेजेंड.”

Emraan Hashmi and KK always were a magical duo!! Literally all the singles were blockbusters!! Just can’t comprehend and Cope up with his loss #RIPLegend #EmraanHashmi — Shabarish (@shabarish_99) May 31, 2022

एक अन्य यूजर ने लिखा,“बचपन के दिनों में, मैं सोचता था कि मुझे लगता है कि यह इमरान हाशमी है जो नाचते हुए गा रहा है. लेकिन वो लेजेंड (केके) थे, ”

We Emraan Hashmi fans know very well what we have lost today… Can’t believe our KK sir is no more 💔#KK #RIPKK Singer KK#EmraanHashmi pic.twitter.com/goMVXFLeSs — Emmy Sohan (@SohanHashmi2) May 31, 2022

एक यूजर ने लिखा, “इमरान हाशमी और केके दोनों हमेशा से जादू बिखरेने वाले रहे. सच में सभी गाने ब्लॉकबस्टर थे. उनके निधन से उबर नहीं सकता. आरआईपी लेजेंड. हैशटैग इमरान हाशमी.”

