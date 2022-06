जानिए, अब कैसे हैं निक जोनस? सॉफ्टबॉल गेम खेलने के दौरान हो गए थे चोटिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के पति व अमेरिकन सिंगर निक जोनस (Nick Jonas) को सॉफ्टबॉल खेल के दौरान घायल होने के बाद अस्पताल में लड़खड़ाकर चलते हुए देखा गया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लड़खड़ाकर चलते हुए दिखाई दे रहे थे. निक के साथ उनके भाई केविन जोनस भी थे.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के तुरंत बाद, प्रशंसकों ने निक को शुभकामनाएं भेजना शुरू कर दिया. एक प्रशंसक ने लिखा, “आशा है कि वह ठीक है! और प्रियंका जल्द ही उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए घर पर हैं.” एक अन्य प्रशंसक ने इस वायरल वीडियो को फिर से ट्वीट करते हुए लिखा, “इस तरह वीडियो बनाना बहुत गलत है, वैसे भी मुझे आशा है कि वह ठीक है!”

It is so wrong to film this but anyways I hope he’s okay! @nickjonas https://t.co/TDc8hAtlFj

— ❀kristenzara❀ (@kristen_zara) June 6, 2022