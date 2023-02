कोई बना चुलबुल पांडे, तो कोई मुन्ना भैया, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में ऐसे सेलिब्रेट हुआ बॉलीवुड डे, वीडियो वायरल

मुंबई. पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (Lahore University of Management Sciences) ने कथित तौर पर ‘बॉलीवुड दिवस’ मनाया. यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बॉलीवुड फिल्मों के पॉपुलर किरदारों के आउटफिट पहने और उनकी तरह एक्ट भी किया. यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी क्लब-Photolums ने हाल ही में टिकटॉक पर इस कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया. टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने का बाद इसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जा रहा है. लाहौर यूनिवर्सिटी से वैसे तो बॉलीवुड के कई फिल्मी किरदारों को प्ले किया, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी शुरुआत ‘हेरा फेरी’ के सबसे फनी किरादर बाबू भैया से होती है.

छात्र ने सिर्फ इस किरदार को निभाते हैं, बल्कि वैसे डायलॉग्स भी बोलते हैं. बाबू राव की स्टाइल में धोती-बनिया पहने एक लड़का कहता है, “ये बाबू राव का स्टाइल है.” फिर एक लड़की हरी साड़ी में ‘मैं हूं ना’ से सुष्मिता सेन के किरदार में दिखती हैं. इसके बाद एक लड़का हाथ में गन थामे और पुलिस यूनिफॉर्म आता है और दबंग से चुलबुल पांडे स्टाइल में कहता है, “हम तुममे इतने छेद करेंगे, इतने करेंगे की कन्फ्यूज हो जाओगे… “

वीडियो में ‘भूल भुलैया’ से राजपाल यादव (Rajpal Yadav) का छोटा पंडित किरदार, ‘देवदास’ से शाहरुख खान का देवदास वाला किरदार, ‘बर्फी’ से प्रियंका चोपड़ा का, मोहब्बतें से शाहरुख खान, ‘थ्री इडियट’ से आमिर खान, श्रवण जोशी और आर माधवन आदि कैरेक्टर में यूनिवर्सिटी के छात्र दिखाई दिए. इसी तरह पाकिस्तानी छात्रों ने बॉलीवुड के अलग-अलग किरदार निभाए.

Educational institutions should celebrate their culture, traditions and special days as per #Pakistan but #LUMS and other educational institutions like them teach children against the culture of 🇵🇰. What is the purpose #LUMS held bollywod cultural day similar to Halowen day. pic.twitter.com/Zu2ZZJuuaH

— Usman Qayyum (@IamUsmanAQ) February 21, 2023