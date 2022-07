लीना मणिमेकलई ने 'स्मोकिंग काली' पोस्टर से हिंदुओं की भावनाओं को पहुंचाई ठेस, डायरेक्टर के खिलाफ की गई शिकायत

भारतीय फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई (Leena Manimekalai) ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर को शेयर कर लोगों के निशाने पर आ गई हैं. डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर में देवी काली का चित्रण किया गया है. इसमें वह एक सिगरेट पीते हुए नजर आ रही हैं. इस पोस्टर से हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई हैं. इसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है. कई लोगों ने लीना की गिरफ्तारी की भी मांग की है. यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म आगा खान म्यूजिम में पहली बार दिखाई गई. इसे ‘रिदम ऑफ कनाडा’ के हिस्से के तौर दिखाई गई थी. इसकी जानकारी खुद लीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी.

लीना मणिमेकलई की इस डॉक्यूमेंट्री का नाम ‘काली’ (Kaali) है. इसके पोस्टर में देख सकते हैं कि एक महिला को हिंदू देवी काली के रूप में तैयार किया गया है. फोटो में वह सिगरेट पीते हुए नजर आ रही हैं. इसके बैकग्राउंड में एलजीबीटी कम्युनिटी का भी झंडा देखा जा सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने लीना पर देवी के चित्रण पर आपत्ति जताई और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत की है.

यूजर्स लीना मणिमेकलई से पोस्टर को सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने की मांग कर रहे हैं. ट्विटर पर हैशटैग ‘अरेस्टलीना मणिमेकलाई’ भी ट्रेंड कर रहा है. फिल्म और इसके पोस्टर के खिलाफ गौ महासभा नेता अजय गौतम ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी है. विवाद बढ़ते देख लीना ने नकारात्मक प्रतिक्रिया के बीच लोगों से ‘नफरत छोड़कर प्यार’ चुनने के लिए कहा.

Why are Hindu gods, goddesses and articles of faith mocked, ridiculed, demeaned at the altar of ‘liberal creativity’? Must Hindus be punished for their tolerance? Aren’t Hindus being forced to adopt a more hardline posture? https://t.co/B5wS8J7xJu

