लव-कुश की रामकथा सुनकर श्रीराम हुए हैरान, सोशल मीडिया पर भावुक हुए लोग

If a tear didn't roll down your eyes while watching today's Ramayana, then dude, go get some emotions.

One of the most Memorable episode of my life. Luv & Kuch were just fabulous. I don't know who is the singer of the song but no one can stop their tears by listing this song. Last 30 minutes create Goosebumps & make any one emotional.

Your brilliant acting and Ramanand Sagar ji's master piece direction made me cry today.. and I'm sure who so ever watching it would have cried..

Poetry can be painful yet so beautiful.

Goosebumps and such an emotional episode , Had tears while watching.

लॉकडाउन (Lockdown) के बाद दूरदर्शन (Doordarshan) पर दोबारा से प्रसारित हुई रामायण (Ramayana) और फिर उत्तर रामायण (Uttara Ramayana) ने लोगों को अपना दीवाना बना रखा है. धार्मिक शो रामायण के लिए लोगों की दीवानगी वैसे ही है जैसी 80 के दशक में हुआ करती थी. टीआरपी के मामले में भी रामायण और उत्तर रामायण ने दूसरे सीरील्स को पीछे पछाड़ दिया है. उत्तर रामायण अब खत्म होने वाली है. हाल ही में जो एपिसोड प्रसारित हुआ था, उसमें लव-कुश को अपने अपने पिता के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद वो लव-कुश अयोध्या पहुंचे और उन्हेंने अपने पिता श्रीराम के सामने रामकथा सुनाई, जिसको सुनकर वो भी चकित हो गए. रामायण के इस भाग को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी भावुक हो गए हैं.उत्तर रामायण (Uttara Ramayana) के इस भाग में लव-कुश ने अपना परिचय देते हुए मां सीता का हाल अयोध्या में श्रीराम की सभा में सुनाया, जिसको सुनने के बाद वहां बैठे लोगों की आंखों में आंसू आ गए. रामानंद सागर की रामायण की यही खूबसूरती है कि उन्होंने हर लम्हें को ऐसे दिखाया कि वो साक्षात लगता है. सोशल मीडिया पर लोग अब बता रहे हैं कि कैसे ये देखने के बाद वो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए.यूजर्स को दुख है कि जल्द अब रामायण खत्म हो जाएगी. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा- कितना खूबसूरत है 'हम कथा सुनाते हैं'. लेकिन अब मुझे अजीब लग रहा है. ये महान कथा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी.एक अन्य यूजर ने लिखा- अगर आज की रामायण को देखते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, तो जरा संभल जाइए. ओह… सीता मां की आंखें तारे…लव-कुश हैं पितु नाम हमरे.एक अन्य यूजर ने लिखा- मेरे जीवन का सबसे यादगार एपिसोड. लव और कुश शानदार थे. मुझे नहीं पता कि गीत का गायक कौन है, लेकिन कोई भी इस गीत को सूचीबद्ध करके अपने आंसू नहीं रोक सकता. आखिरी के तीन मिनट रोंगटे खड़े करने वाले थे, किसी को भी इमोशनल कर देगा.श्रीराम कथा सुनाते-सुनाते श्री राम के सामने ही लव कुश ने रोते हुए राज महल में ये बता दिया की वो ही प्रभु श्रीराम और माता सीता के पुत्र हैं. इस दौरान राजमहल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए. शो अब जल्द ही खत्म हो जाएगा, उम्मीद है कि रामायण के खत्म होने के बाद दूरदर्शन पर श्रीकृष्ण शुरू होगा.