माधुरी दीक्षित ने 'Maja Ma' के गाने पर किया कमाल का डांस, वायरल VIDEO पर अटकीं फैंस की नजरें

माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के साथ-साथ उनके फैंस 6 अक्टूबर को फिल्म ‘मजा मा’ की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कल रात मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अपनी विशेष डांस परफॉर्मेंस से अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. उन्हें इस इवेंट में मैरून रंग का लहंगा पहने हुए देखा गया था.

उन्होंने अपने बेदाग डांस मूव्स से स्टेज पर आग लगा दी थी. माधुरी ने अपनी फिल्म ‘मजा मा’ के गाने ‘Boom Padi’ पर डांस किया. कई लोग बीती रात हुए इस इवेंट से एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. एक नजर उनके डांस वीडियो पर, जिसे एक फैन ने ट्विटर पर शेयर किया है.

Madhuri Dixit Performs To The Song ‘#BoomPadi‘ At Maja Ma Trailer Launch @MadhuriDixit @PrimeVideoIN #Dance #MajaMa #Bollywood pic.twitter.com/lHYWqsgsqO

— TIGER 3 SALMANKHAN (@AbdulsameerD) September 22, 2022