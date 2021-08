मनोज मुंतशिर ने वीडियो जारी मुगलों को ‘डकैत’ बताया; ऋचा चड्ढा, नीरज घायवन ने की आलोचना

मुंबई. हिंदी फिल्मों के गीतकार मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) ने मुगल बादशाहों की तुलना ‘डकैतों’ (Comparison of Mughal emperors with ‘dacoits’) से करने वाला एक वीडियो जारी किया था. इसके बाद गुरुवार को फिल्मोद्योग के उनके कई सहकर्मियों ने ट्विटर के जरिए उन पर ‘घृणा’ फैलाने का आरोप लगाया. ‘केसरी’ और ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखने वाले मुंतशिर ने 24 अगस्त को ट्विटर पर ‘आप किसके वंशज हैं?’ शीर्षक वाला एक विवादास्पद वीडियो डाला था. फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री समेत कुछ लोगों ने इस वीडियो के लिए उनका समर्थन भी किया.

एक मिनट के वीडियो में मुंतशिर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि देश को गलत बातें बताई गईं और अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ‘महिमामंडित किए गए डकैतों’ के नाम पर सड़कों का नामकरण किया गया. एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने मनोज के उपनाम ‘मुंतशिर’ का हवाला देते हुए कहा, ‘शर्मसार करने वाला. बुरी कविता. देखने लायक नहीं है. अपना उपनाम भी हटा देना चाहिए. जिस चीज से घृणा हो उससे फायदा क्यों लेना.’

आप किसके वंशज हैं ?

Choose Your Legacy And Your Heros!

Relwasing today at 5 PM on YouTube/Manoj Muntashir pic.twitter.com/Xi9Mq1GGSf

