पूर्व मिस केरल अंसी कबीर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, इंस्टाग्राम के आखिरी पोस्ट में लिखी बात हो गई सच!

केरल (Kerala) में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को चौंका दिया है. साल 2019 की पूर्व मिस-केरल (Ex Miss Kerala) अंसी कबीर (Ansi Kabeer) और रनरअप (Miss Kerala Runner Up) अंजना शजान (Anjana Shajan) की सड़क हादसे में मौत (Ex Miss Kerala Dies in Road Accident) हो गई है. दोनों एक ही कार पर सवार व्यटिला-पलरिवट्टोम (Vyttila-Palarivattom) हाइवे पर जा रही थीं जब उनकी कार एक टू-व्हीलर से टकरा गई. गाड़ी से लड़ने के बाद उन्होंने बैलेंस खो दिया और तेज रफ्तार कार सीधे एक पेड़ से जाकर टकरा गई.

अंसी कबीर के साथ अंजना. (फोटो: Instagram/@jishasurya)

31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रात को कोच्चि हुए हादसे में अंसी और उनकी दोस्त अंजना की मौके पर ही मौत हो गई. कार में दोनों लड़कियों के साथ दो पुरुष भी थे जिनकी जान तो बच गई मगर गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं दूसरी ओर बाइक चला रहे शख्स को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं. जानकारी के अनुसार अंसी और अंजना अपने होमटाउन तिरुवनंतपुरम से कोच्चि एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट पर आयी थीं और थ्रिसुर जाने के लिए निकल चुकी थीं. एक्सीडेंट के बाद कार की हालत देखकर उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है. आपको बता दें कि दोनों मॉडल्स के शव को उसी अस्पताल में रखा गया था जिसमें उनके साथ के लोगों को भर्ती करवाया गया है. सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अंसी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसके कैप्शन में लिखा था- ‘अब जाने का वक्त आ गया है.’ यूं तो उन्होंने उस जगह से जाने की बत की थी मगर लोग दंग हैं कि उनके पोस्ट की बात सच कैसे हो गई!

इससे पहले तमिल एक्ट्रेस हो चुकी हैं सड़क हादसे का शिकार

साउथ इंडियन शोबिज इंडस्ट्री में इससे पहले एक्ट्रेस याशिका आनंद की सड़क हादसे से जुड़ी खबर ने सभी हो हैरान कर दिया था. साउथ एक्ट्रेस (South Indian Actress) यशिका आनंद (Yashika Anand) कुछ महीनों पहले एक बड़े सड़क हादसे (Road Accident) का शिकार हुई थीं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका एक्सिडेंट तमिलनाडु (Tamil Nadu) के महाबलीपुरम (Mahabalipuram) के ईस्ट कोस्ट रोड पर हुआ था. कार में याशिका के अलावा उनके 3 दोस्त भी थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत (Yashika Anand Friend Dies in Road Accident) हो गई थी. इस खबर के बाद से उनक लाखों फैंस भी काफी दुखी थे. सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ को लेकर प्रार्थनाएं की जा रही थीं. हालांकि अब याशिका की हालत काफी सुधर चुकी है. कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी रिकवरी का वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो सहारे से धीरे-धीरे चलते हुए नजर आ रही थीं.