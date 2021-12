Miss Universe 2021: हरनाज संधू ने फाइनल राउंड में दिए इन कठिन सवालों के जवाब, देखें वीडियो

भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. 21 साल बाद भारतीय महिला को ये अवार्ड मिला है. इससे पहले एक्ट्रेस लारा दत्ता ने साल 2000 में ये खिताब अपने नाम किया था. लारा दत्ता से पहले एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का क्राउन अपने नाम किया था. साल 2021 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पंजाब की 21 साल की हरनाज ने ये खिताब अपने नाम किया है. इस साल इजराइल के इलियट में 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता शुरू आयोजित की गई.

हरनाज संधू ने पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा (Paraguay’s Nadia Ferreira) और दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने (South Africa’s Lalela Mswane) को हराया. ये दोनों दूसरे और तीसरे पायदान पर रहीं. हरनाज के इस खिताब से पूरे भारत में खुशी की लहर है. हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहा है. लेकिन हरनाज के लिए विजेता बनना इतना आसान नहीं रहा. उनके आखिरी सवाल-जवाब राउंड में उनसे ऐसे सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देना सबके बस की बात नहीं हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब से उन्होंने जजों समेत ऑडियंस का दिल जीत लिया. यहां हम आपको उन सवालों के बारे में बता रहे हैं.

भारत की हरनाज संधू ने 21 साल बाद रचा इतिहास, जीता मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब

हरनाज संधू से एक सवाल यंग महिलाओं पर होने वाले दबाव और उससे निपटने की सलाह से जुड़ा था. हरनाज संधू से पूछा गया- वह दबाव का सामना करने वाली यंग महिलाओं को इससे निपटने की क्या सलाह देंगी? इस पर हरनाज ने जवाब दिया,”मुझे लगता है कि आज के यूथ अपने आप पर विश्वास करने का दबाव महसूस कर रहा है. आप सबसे यूनीक हैं और सुंदर हैं. अपने आप की दूसरों तुलना करना बंद कर दें. और दुनिया में जो सबसे जरूरी हो रहा है, उस पर बात करें. मुझे लगता है कि इसे आपको समझने की जरूरत है. खड़ें और अपने लिए बोलें, आप अपनी जिंदगी लीडर हैं. आप अपने आप की आवाज हैं. मैं भी खुद पर विश्वास रखती हूं, इसलिए आज यहां खड़ी हूं. “

No better way to start the week than by hearing this… #MissUniverse #MissUniverse2021 #HarnaazSandhu #india

pic.twitter.com/moyhkhTudW

— anand mahindra (@anandmahindra) December 13, 2021