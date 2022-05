Lock Upp जीतने के बाद पहली बार LIVE आए मुनव्वर फारूकी, अंजलि अरोड़ा का कर डाला जिक्र

मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का शो लॉक अप (Lock Upp) जीत लिया है. विनर बनने के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर मुनव्वर का जलवा कायम है. सक्सेस पार्टी के बाद मुनव्वर को जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला तो वह फैंस से मिलने के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आए (Munawar Faruqui came LIVE for 1st time after winning) और फैंस के साथ बातचीत करते हुए उनके सवालों का जवाब भी दिया. इस दौरान उन्होंने लॉक अप के बाकी कैदियों के बारे में भी बात की साथ ही पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) और अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) को लेकर खास बात की.

मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) लाइव आकर अपने पुराने अंदाज में नजर आए. इस दौरान उन्होंने लॉक अप में अपने सफर के बारे में बात की. शो के दौरान उन्होंने अंजलि अरोड़ा (Anjlai Arora) के नाम का जिक्र किया और उनके बारे में खास बात भी की.

पायल रोहतगी के लेकर फैंस से की गुजारिश

लाइव में आने के बाद उन्होंने फैंस से कहा कि जो सवाल वो पूछना चाहते हैं, वो पूछ लें वह उनके जवाब उनको देंगे. इसके बाद लोगों ने सवाल करना शुरू किया. यूजर्स ने पायल रोहतगी और अंजलि अरोड़ा को लेकर सवाल किए. तो मुनव्वर फारूकी ने पहले पायल का जिक्र करते हुए फैंस से गुजारिश की, ‘जो वह कह रही हैं कहने दीजिए लेकिन आप लोग उन्हें हेट कॉमेंट मत कीजिए’.

अंजलि अरोड़ा को लेकर कही ये बात

अंजलि अरोड़ा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘अंजलि बहुत अच्छी लड़की है. बहुत अच्छी दोस्त है और हम लोगों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था. हम लोगों ने गेम भी बढ़िया से खेला. मैं चाहता हूं कि उसे खूब सारा काम मिले…उसके पास वैसे भी बहुत सारा काम है… वह बोलती थी कि अभी उसके 10-12 म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं बड़े-बड़े स्टार्स के साथ, तो मैं चाहता हूं कि वह भी अच्छा करे. शो से पहले ही वह बहुत नाम कमा चुकी थी.’

बिग बॉस 16 में दिखेंगे मुनव्वर फारूकी!

अपने सफर और बिग बॉस 16 में एंट्री को लेकर मुनव्वर फारूकी ने कहा कि 72 दिन लॉकअप में रहने के बाद मैं ये अच्छे से जानता हूं कि एक जगह कैद होकर रहना कितना मुश्किल है. तो फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है. खतरों के खिलाड़ी में भाग लेने के सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोले कि सारी जानकारी यहीं चाहिए वेट कीजिए, जो होगा वो जल्द पता चल जाएगा.

