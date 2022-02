Lock Upp: मुनव्वर फारूकी जब उड़ाई थी कंगना रनौत की खिल्ली, अब 'पंगा क्वीन' के साथ आएंगे नजर

पर डेब्यू करने जा रही हैं. शो में अभी तक दो कंटेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो गए हैं. पहली टीवी एक्ट्रेस निशा रावल (Nisha Rawal) और दूसरा नाम है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ( Munawar Faruqui). ये दोनों ‘पंगा क्वीन’ के कैदी बन गए हैं. शो में मुनव्वर फारूकी का नाम सामने आने के बाद फैंस थोड़े हैरान हैं, क्योंकि एक वक्त था जब मुनव्वर फारूकी ने कंगना की सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर खिल्ली उड़ाई थी. अब सोशल मीडिया यूजर्स उन्हीं ट्वीट्स को वायरल कर मजे ले रहे हैं.

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ( Munawar Faruqui) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) दोनों अलग-अलग विचारधारा के हैं. सोशल मीडिया पर एक बार नहीं मुनव्वर कई बार कई बार कंगना का मजाक उड़ा चुके हैं. शो में उनका नाम तय होने के बाद अब लोग पुरानी ट्वीट्स वायरल कर रहे हैं.

सुशांत के निधन के बाद नेपोटिज्म पर अपने स्वर तेज करने वालीं कंगना को मुनव्वर फारुखी ने निशाना बनाया था. उन्होंने कंगना की बहन रंगोली चंदेल का नाम पर ट्वीट किया था. मुनव्वर लिखा था, ‘कंगना नेपोटिज्म के खिलाफ हैं लेकिन खुद की बहन को मैनेजर रखा है.’ एक अन्य ट्वीट में मुनव्वर ने लिखा, ‘कंगना की डायरेक्ट की गई मूवी में लीड रोल में कौन न्यूकमर था? oops वह खुद लीड रोल में थीं.’ #kaamteranaammera कहकर उन्होंने लिखा था, यार ये जस्टिस सुशांत को दिलाना है? या कंगना को? अब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मुनव्वर का ये कहते हुए मजाक उड़ाया कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, लो उन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ तक बता रहे हैं.

Oooo godddd!!!

Its actually happening …

One should NEVER SAY NEVER

btw . Lmao after watching samaya’s stories …

This guy ! . But it’s actually true . If Munawar × kangana

Then emiway × krshna not a big deal #KKundrraSquad #TeJran

Watch this u will rofl! pic.twitter.com/D2HPu9lbzj

