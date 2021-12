नसीरुद्दीन शाह ने 'मुगलों को बताया राष्ट्र निर्माता' तो भड़के लोग, बोले- 'पहले शरण ली फिर लूट लिया'

नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) बॉलीवुड के वो एक्टर हैं, जो अपनी एक्टिंग के साथ- साथ अक्सर अपने बयानों को लेकर लाइमलाइट में रहते हैं. अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर नसीरुद्दीन शाह (Controversial statement of Naseeruddin Shah) सुर्ख‍ियों में छा जाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक मुगलों को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर जबरदस्त हंगामा मचा है. कई बार धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय पेश कर चुके नसीरुद्दीन ने अब मुसलमानों पर एक बयान दिया है, जो चर्चा में आ गया है. उन्होंने एक शो के दौरान ‘मुगलों को राष्ट्र निर्माता बताया’, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जबरदस्त क्लास (Naseeruddin Shah Troll) ले रहे हैं.

‘मुसलमान हार नहीं मानेंगे’

नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में वह मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं. ‘द वायर’ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘मुसलमानों के बीच डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमान हार नहीं मानेंगे. मुसलमान इसका सामना करेंगे क्योंकि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपनी मातृभूमि बचानी है, हमें अपना परिवार बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है.’

‘मुगलों ने इस देश के खाति दिया योगदान’

बातचीत के दौरान उन्होंने कंट्रोवर्स‍ियल स्टेटमेंट देते हुए कहा, ‘मुगलों के कथ‍ित अत्याचार समय-समय पर हाइलाइट होते रहते हैं. लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं मुगल वही लोग हैं, जिन्होंने इस देश की खात‍िर अपना योगदान दिया है. वह वो लोग हैं जिन्होंने देश में स्थायी स्मारक बनाए हैं, जिनकी संस्कृत‍ि में नाचना, गाना, चित्रकारी, साह‍ित्य है. मुगल यहां आए इसे अपना वतन बनाने. मुगलों आप उन्हें चाहें तो शरणार्थी कह सकते हैं.’

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

नसीरुद्दीन शाह के ये बयान पर तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की कि मुगलों ने क्या किया. यूजर ने शरणार्थी और शरणदाता के अंतर को दिखाया है.

एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘मतलब एक ही चीज है, पहले रिफ्यूजी बनकर आओ और फिर जो मूल निवासी हो उन्हें रिफ्यूजी बना दें. ‘ एक अन्य यूजर ने लिखा- एक्टर के संगीत वाले बयान पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा- ‘ओ यस… मुगलों को अफगानिस्तान में संगीत में योगदान करते देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भारत में संगीत में योगदान दिया था.’

Oh yes ! Mughals can be seen contributing to music in Afghanistan, as they contributed to music in Bharat. https://t.co/KOqcPJz1sT pic.twitter.com/7hBDHIFYqy

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) December 29, 2021