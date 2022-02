रणवीर सिंह के 38 मिलियन फॉलोअर्स पर हैरान हुए NBA कमेंटेटर्स, फैंस बोले- 'अपना टाइम आएगा', देखें VIDEO

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अमेरिका में शुक्रवार की रात नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) के ‘ऑल-स्टार सेलेब्रिटी गेम’ (NBA All Star Celebrity Game) में खूब मस्ती की. एक्टर की मौजूदगी से एनबीए कमेंटेटर भी एक्साइटेड नजर आए. वे एक्टर की फैन फॉलोइंग को लेकर हैरानी जता रहे थे.

एनबीए साल में एक बार यह गेम आयोजित करता है, जिसमें एंटरटेनमेंट जगत की हस्तियां, बास्केटबॉल गेम के कुछ बड़े खिलाड़ियों के साथ मिलकर यह खेल खेलते हैं. इस साल, रणवीर ने क्लीवलैंड, अमेरिका में कॉमेडियन टिफनी हैडिश, मशीन गन केली, जैक हार्लो जैसे आर्टिस्ट के साथ यह खेल खेला.

इस गेम के कुछ वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किए गए हैं, जिसमें गेम के अनाउंसर दर्शकों को रणवीर सिंह का परिचय देते हुए सुनाई दे रहे हैं. रणवीर बाकी सेलेब्स के साथ बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. अनाउंसर कहते हैं, ‘इस बॉलीवुड स्टार के 38 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं. यह सच है. मैंने 38 मिलियन से ज्यादा कहा है.’ रणवीर फिर मैस्कॉट को गले लगाते हैं और कोर्ट का एक चक्कर लगाते हैं.

Ranveer Singh’s introduction at the all star celebrity game pic.twitter.com/jtHnIzcTcL — Khadeejah❤️Ranveer (@KhadeejahRS) February 19, 2022

एनबीए कमेंटेटर ने की रणवीर सिंह की फैन फॉलोइंग की चर्चा

एक अन्य वीडियो में गेम का एक और खास पल नजर आया, जिसमें कमेंटेटर एक बार फिर रणवीर की फैन फॉलोइंग की चर्चा करते हुए सुनाई दे रहे हैं. कमेंटेटर कहते हैं, ‘आप क्राउड को सुन रहे हैं, यह रणवीर सिंह के लिए है.’ उन्होंने कहा, ‘इंस्टाग्राम पर उनके 38.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यहां उनके फैंस हैं. यह एक रॉकस्टार के स्टेटस जैसा है!’ दूसरे कमेंटेटर ने कहा, ‘ओह, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा.’

This is awesome. ‘Haven’t seen this craze ever before’

Soo happy @RanveerOfficialpic.twitter.com/i100YWHQa9 — ritika (@ranveerfangirl) February 19, 2022

फैंस ने रणवीर सिंह के लिए किया चीयर

दर्शकों के बीच खड़े रणवीर सिंह के फैंस उनके लिए चीयर कर रहे थे. वे उनकी फिल्म ‘गली बॉय’ की फेमस पंक्तियां ‘अपना टाइम आएगा’ को दोहरा रहे हैं. रणवीर जब इन मशहूर पंक्तियों को सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और फैंस का आभार जताते हैं.

Fans shouted “Apna Time Aageya” to Ranveer and he noticed pic.twitter.com/UxMHY4wHk0 — sera (@ssuldier) February 19, 2022

रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर फोटोज की शेयर

रणवीर ने गेम से अपनी कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. वे एक फोटो में 7 फुट 6 इंच लंबे एनबीए खिलाड़ी टैको फॉल के साथ दिखाई दे रहे हैं. रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करते हुए इसे शानदार अनुभव बताया है. उन्होंने लिखा, ‘लेकिन सबसे खास चीज थी फैंस का प्यार जो मुझे खेल के दौरान मिला.’

