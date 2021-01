नोबिता-शिजुका की हुई शादी, डोरेमोन को लेकर इमोशनल हुए फैंस, ट्विटर पर हुआ टॉप ट्रेंड

Nobita is finally getting married to Shizuka Where's Dekisugi now? pic.twitter.com/P35KGr54RZ— Sharon #Judaiyaan (@Sharon_drdz) January 19, 2021

. क्या आप या आपके बच्चे कार्टून शोज देखने के शौकीन हैं. अगर हां तो आपने कार्टून शो 'डोरेमॉन (Doraemon)' का नाम जरूर सुना होगा. डोरेमोन (Doraemon) भारत में सबसे ज्यादा देखा जाना वाली कार्टून शो हैं. इस शो में कार्टून के कैरेक्टरर्स डोरेमॉन, नोबिता (Nobita), शिजुका (Shizuka) सुनियो (Suniyo) और जियान (Gian) ने लोगों के दिलों पर राज किया हुआ हैं. लंबे वक्त तक बच्चों और बड़ों का मनोरंजन करता रहा डोरेमॉन उसकी दोस्त शिजूका को कितना पसंद करता है ये तो सभी जानते हैं.जल्द ही डोरेमॉन की अगली फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसमें नोबिता और शिजूका की शादी दिखाई जाएगी.साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म के इस सीक्वल का नाम 'Stand by Me Doraemon 2' होगा. पहला पार्ट जहां नोबिता और डोरेमॉन की पहली मुलाकात और उनके एडवेंचर के बारे में था, वहीं ये दूसरा पार्ट नोबिता की चाइल्डहुड फ्रेंड शिजुका से उसकी शादी के बारे में होगा. फिल्म नवंबर 2020 में जापान में रिलीज हो चुकी है और फरवरी 2021 में इसे इंडोनेशिया में रिलीज कर दिया जाएगा. ये खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर #Nobita टॉर ट्रेंड हो रहा है.नोबिता और शिजुका की शादी को लेकर फैंस भी इमोशनल नजर आ रहे हैं. उन्होंने दोनों की शादी से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'नोबिता आखिरकार शिजुका से शादी करने जा रहा है. अब डेकिसुगी कहां है?'इसी तरह के ढेरों फनी और इमोशनल कमेंट लोगों ने ट्वीट करके किए हैं.आपको बता दें कि सीबीआई पिक्चर्स ने ये खबर ट्विटर पर शेयर की है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर नोबिता व शिजुका की शादी ट्रेंड होने लगी है. इस कार्टून किरदार को पसंद करने वाले करोड़ों फैन्स सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपने इमोशन्स शेयर कर रहे हैं.