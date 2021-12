नुसरत जहां ने जगजाहिर किया यश दासगुप्ता के साथ प्यार, बोलीं- 'हां, मैं तुम्हारे साथ भागी थी'

कहते हैं प्यार छुपाए नहीं छुपता. प्यार बंगाली एक्ट्रेस और सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) को हुआ. शादी में दरार पड़ी तो एक्टर और राजनेता यश दासगुप्ता (Yash Dasgupta) के साथ नजदीकियां बढ़ने लगीं. अपने प्यार के बारे में उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन हाल ही में नुसरत जहां ने अपने लव स्टोरी (Nusrat Jahan and Yash Dasgupta Love Story) को जगजाहिर कर दिया है. उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह यश दासगुप्ता के साथ प्यार में हैं और उनके साथ भागी (Nusrat Jahan ran away with Yash Dasgupta) भी थीं. नुसरत जहां ने इस प्यार को अपने रेडियो शो ‘इश्क विद नुसरत (Ishq with Nusrat)’ में कबूल किया.

‘इश्क विद नुसरत’ में जाहिर किया प्यार

नुसरत जहां (Nusrat Jahan) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तब से चर्चाओं में हैं, जब से उन्होंने निखिल जैन के साथ शादी की और फिर एक साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी. हाल ही में नुसरत के रेडियो शो ‘इश्क विद नुसरत (Ishq with Nusrat)’ में यश दासगुप्ता (Yash Dasgupta) पहुंचे. इस दौरान दोनों की बीच बातें हुईं. नुसरत ने यश से पूछा कि वो बताएं कि उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ था. यश ने उनसे कहा कि अगर यही सवाल कोई उनसे पूछे तो वो क्या कहेंगी, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे बीच सब कैसे शुरू हुआ?

‘मेरा प्यार, मेरी चॉइस’

बस फिर क्या था, नुसरत जहां ने अपने लव स्टोरी को जगजाहिर कर दिया. नुसरत ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भाग गई थी. यश बोले, तुम भाग गई थीं, तुम्हारा मतलब है कि हम हाथ पकड़कर सड़कों पर भागे. नुसरत बोलीं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ फरार हो गई, ये सही शब्द है, हां, मैं तुम्हारे साथ फरार हो गई थी. ये एपिसोड इसी विषय पर है- ‘मेरा प्यार, मेरी चॉइस, मैं तुम्हारे संग प्यार में पड़ी, ये मेरी चॉइस थी और बाकी सब इतिहास है’.

प्यार को ऐसे किया डिफाइन

इसके बाद यश ने उनसे पूछा कि वो प्यार को कैसे डिफाइन करती हैं. इस सवाल के जवाब में नुसरत ने कहा, ‘एक-दूसरे के साथ हर रोज खुशी मिलती है, ऐसा करना आसान नहीं होता. प्यार बहुत मुश्किल है लेकिन आप इसके साथ ढेर सारे प्यार के साथ डील कर सकते हैं’.

ये रहस्य है बरकरार

हालांकि नुसरत ने इस बात को लेकर रहस्य बना रखा है कि क्या उन्होंने यश से शादी की है या नहीं. हाल ही में कई इंटरव्यूज में भी वह इस सवाल से बचती नजर आईं. लेकिन लोगों को लगता है कि उन्होंने यश के साथ शादी कर ली है. क्योंकि यश के जन्मदिन पर केक की जो तस्वीर उन्होंने साझा की थी इसमें ‘हस्बैंड और डैड’ लिखा था.

आपको बता दें कि नुसरत की पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही है. उनकी पहली शादी बिजनेसमैन निखिल जैन से 2019 में तुर्की में हुई थी लेकिन 2020 में ही दोनों अलग रहने लगे.

