Nothing uglier. Nothing more ignorant than cheering for war. May sense prevail.. Pakistan zindabad. https://t.co/sH0VGGAERC — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) February 26, 2019

Christopher Holliday.

It’s time we understand this as humans.The media needs to take charge & stop being provocative. It’s our duty to inculcate peace & use our words for better & not worse.

Praying for peace always!

— MAWRA HOCANE (@MawraHocane) February 26, 2019



War Does Not DEtermine who is right ..Only who is left

Say no to war🙏🇵🇰

— Fahad Mustafa (@fahadmustafa26) February 26, 2019



#Balakot WELL DONE INDIA! Much improvement from the fake "Surgical Strike" claim. This time yes IAF aircraft crossed LOC 4 to 6 miles at 2.55am & had to retreat at 2.59am due to PAF scrambling dropping the load on the way martyring our trees. But now, Pakistan MUST retaliate. pic.twitter.com/bSD8ryIOk0

— Hamza Ali Abbasi (@iamhamzaabbasi) February 26, 2019

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन पर पाकिस्तानी कलाकारों ने चुप्पी तोड़ी है. 'रईस' फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम कर चुकीं माहिरा खान ने लिखा, इससे बुरा कुछ नहीं, युद्ध करने की बात से ज्यादा बेवकूफीभरा कुछ भी नहीं..पाकिस्तान जिंदाबाद. माहिरा ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती और लेखक फातिमा भुट्टो के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ट्वीट किया था.फातिमा ने लिखा, युद्ध के लिए उत्सुक लोगों से बुरा कुछ भी नहीं. माहिरा के अलावा मावरा होकेन ने भी ट्वीट कर इस मामले पर चिंता व्यक्त की. मावरा ने लिखा, अगर हम मानव जीवन को जरा भी महत्व देते हैं तो युद्ध में कोई विजेता नहीं हो सकता. समय आ गया है कि हम इसे इंसान की तरह समझें. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांति बनाए रखें और अपने शब्दों को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें.एक्टर मुस्तफा भी शांति की गुहार लगाते दिखे. उन्होंने लिखा, युद्ध ये नहीं बताता कि कौन सही है...वह केवल ये बताता है कौन बचा है. इससे दूर रहें.मुस्तफा के अलावा हमजा अली अब्बासी ने भी ट्वीट किया. लेकिन उनके सुर अलग थे. उन्होंने लिखा, बालाकोट, वेल डन इंडिया. फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक के दावों से काफी सुधार रहा. इस बार इंडियन एयर फोर्स एलओसी से 4 से 6 किलोमीटर अंदर आई थी. रास्ते में कुछ लोड फेंका जिससे हमारे कुछ पेड़ शहीद हुए. लेकिन अब पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए.