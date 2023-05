सगाई से पहले IPL मैच देखने पहुंचे परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा, देखते ही दर्शकों ने मचाया शोर, सामने आया Video

Parineeti Chopra and Raghav Chadha at IPL Match: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की नजदीकियों के बीच ये जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई है. परिणीति और राघव बुधवार को मोहाली में हुए Punjab Kings Vs Mumbai Indians के आईपीएल मैच में साथ नजर आए. सगाई की खबरों के बीच इस जोड़ी का यूं साथ नजर आना फिर से अफवाहों को गर्म कर रहा है. खबर है कि ये जोड़ी 13 मई को सगाई करने जा रही है. हालांक‍ि कई बार पब्‍ल‍िकली स्‍पॉट होने के बाद भी इस जोड़ी ने अपने र‍िश्‍ते की बात नहीं मानी है. ये दोनों इन खबरों और सवालों को बस हंसकर ही टालते नजर आ रहे हैं.

आईपीएल मैच में परिणीति और राघव साथ-साथ काफी क्‍लोज नजर आए. इस जोड़ी को जैसे ही मैच देख रही ऑड‍ियंस ने साथ देखा लोगों ने शोर मचाना शुरू कर द‍िया. परिणीति भी लोगों को देख मुस्‍कुराती और अभ‍िवादन में हाथ ह‍िलाते हुए नजर आईं. इन दोनों का ये वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रहा है.

Parineeti Chopra and Raghav Chadha were seen watching the #PBKSvsMI match in Mohali amid rumors of their wedding. Watch!#ParineetiChopra #RaghavChadha #IPL2023 #Bollywood #IPL #PBKS #MI #AAP #Mohali pic.twitter.com/4ejuTazwCj

— News18 (@CNNnews18) May 4, 2023