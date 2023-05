'सिडनी के लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने रहें...' अनूप जलोटा ने कहा- 'पाकिस्तान भी करता है प्यार'

नई दिल्ली. सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में जहां पीएम मोदी (PM Modi) का सामुदायिक कार्यक्रम जल्द ही आयोजित किया जाएगा, वहां गायक अनूप जलोटा भी मौजूद हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया, ‘लोग पीएम मोदी से प्यार करते हैं. यहां तक कि पाकिस्तान भी उन्हें प्यार करता है. पाक में लोग कहते हैं कि उन्हें उनके जैसे नेता की जरूरत है और सिडनी में लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने रहे.

अनूप जलोटा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें, पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मंगलवार को देश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को यहां संबोधित करेंगे. पीएम मोदी राजकीय अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे हैं. वह सिडनी के क्यूडोस बैंक एरीना में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे.

#WATCH | At Qudos Bank Arena in Sydney where PM’s community event will be held shortly, singer Anup Jalota says, “People love PM Modi. Even Pak loves him. People in Pak say they need a leader like him…People in Sydney have one thing in heart – they want him as permanent PM.” pic.twitter.com/3fRYZPE8VJ

— ANI (@ANI) May 23, 2023